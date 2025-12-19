La future Maison départementale des solidarités et de l’autonomie prend forme !

À Valence, la future Maison départementale des solidarités et de l’autonomie avance. Un lieu unique pour simplifier les démarches des Drômois.

Un site unique pour mieux accompagner les Drômois

La future Maison départementale des solidarités et de l’autonomie (MDSA) s’implante au 24 avenue du Colonel Arnaud Beltrame, à Valence.

À l’automne 2026, elle regroupera l’ensemble des services départementaux dédiés aux solidarités.

Objectif : offrir un accueil plus lisible, plus fluide et plus efficace aux habitants.

Un chantier structurant bien engagé

Depuis septembre 2024, le bâtiment a été entièrement désamianté et vidé.

Seule la structure a été conservée.

Aujourd’hui, l’aménagement des nouveaux bureaux progresse.

En parallèle, deux extensions sont en cours de construction, pour adapter le site aux usages futurs.

Un lieu de travail et d’accueil majeur

La MDSA accueillera près de 300 agents du Département et 40 agents de l’Agence régionale de santé.

Chaque jour, environ 150 personnes pourront y être reçues.

Ce regroupement facilitera les démarches et renforcera la coordination entre les services.

Un projet partenarial

Porté par le Département de la Drôme, le projet bénéficie du soutien de l’État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un investissement au service d’un accueil plus humain, plus accessible et plus durable.