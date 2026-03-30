Point d’étape sur le chantier de la future Maison des solidarités à Valence

À Valence, le chantier de la future Maison des solidarités et de l’autonomie avance. Un point d’étape a permis de présenter l’avancée des travaux.

Un point d’étape sur le chantier

Le Département de la Drôme poursuit la construction de la future Maison départementale des solidarités et de l’autonomie (MDSA) à Valence.

Ce projet structurant vise à regrouper plusieurs services en un même lieu. L’objectif est simple : faciliter les démarches et améliorer l’accompagnement des habitants.

Un site réhabilité au cœur de Valence

La future MDSA s’installe sur l’ancien site d’Enedis, avenue du Colonel Arnaud Beltrame. Le Département a acquis ce terrain de 11 240 m² en 2019.

Le projet repose sur la réhabilitation du bâtiment principal, d’environ 8 000 m². En parallèle, deux bâtiments ont été démolis. Ils laisseront place à des extensions en ossature bois, plus durables et plus performantes.

Un lieu unique pour accompagner les habitants

À l’horizon de l’automne 2026, la MDSA accueillera près de 350 agents sur cinq niveaux : 300 du Département et 50 de l’Agence régionale de santé.

Le site réunira notamment :

la direction des Solidarités du Département ;

la Maison de l’autonomie ;

plusieurs centres médico-sociaux de Valence ;

le service de l’aide sociale à l’enfance du Valentinois ;

le pôle logement ;

la délégation départementale de l’ARS.

Le rez-de-chaussée sera dédié à l’accueil du public sur près de 2 000 m². Trois entrées distinctes faciliteront l’orientation des usagers.

Par ailleurs, des antennes seront maintenues à Valensolles et Fontbarlettes. Des visites à domicile continueront également d’être proposées selon les besoins.

Un bâtiment accessible et inclusif

Le futur équipement a été pensé pour accueillir tous les publics. Il portera une attention particulière aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

Le bâtiment intégrera plusieurs dispositifs : signalétique adaptée, boucles magnétiques, guidage audio, espaces de repos et ambiances apaisantes.

Une construction durable

Le Département a fait le choix d’une construction respectueuse de l’environnement. Les extensions utiliseront des matériaux biosourcés, notamment une ossature bois et une isolation en fibre de bois.

Des panneaux photovoltaïques couvriront environ 30 % des besoins énergétiques du site. En parallèle, une partie des espaces extérieurs sera renaturée afin de favoriser la biodiversité.

Un diagnostic écologique a déjà identifié plusieurs espèces présentes sur le site, comme des chauves-souris, des martinets noirs et des rougequeues. Des nichoirs et des aménagements spécifiques seront installés pour favoriser leur préservation.