Madame de Sévigné à l’honneur en gare de Valence TGV

À Valence TGV, une exposition dédiée à Madame de Sévigné célèbre ses 400 ans et met en lumière son héritage littéraire et son lien fort avec la Drôme.

Une exposition culturelle au cœur de la gare

La gare de Valence TGV accueille une exposition inédite consacrée à Madame de Sévigné.

Elle est proposée par le Département de la Drôme et SNCF Gares & Connexions.

Elle s’inscrit dans la programmation « 2026, Année Sévigné ».

Accessible à tous, elle est visible gratuitement par les voyageurs et les visiteurs.

Elle met en valeur une figure majeure du XVIIe siècle et son lien avec la Drôme.

Une dynamique culturelle pour tout le territoire

L’Année Sévigné dépasse les murs du château.

Elle irrigue tout le territoire drômois : médiathèques, villages, archives et sites patrimoniaux.

Elle propose des expériences culturelles variées : littérature, patrimoine, gastronomie et transmission.

Elle invite chacun à redécouvrir une figure majeure de l’histoire française.

Un partenariat au service de la culture

Cette exposition est le fruit d’un travail commun entre plusieurs acteurs.

Le Département de la Drôme, SNCF Gares & Connexions, la Ville de Grignan et la BnF y contribuent.