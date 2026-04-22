2026, année Sévigné : trois conférences pour découvrir la célèbre marquise

En 2026, le Département met à l’honneur Madame de Sévigné. Découvrez trois conférences gratuites à Valence pour explorer sa vie, ses lettres et son héritage.

Un cycle de conférences ouvert à tous

En 2026, le Département de la Drôme célèbre Madame de Sévigné.

Pour l’occasion, trois conférences sont proposées à l’Hôtel du Département, à Valence.

Objectif Mieux comprendre la vie de la marquise, son œuvre et ses liens avec le territoire drômois.

Historiens, spécialistes du patrimoine et universitaires partageront leurs analyses et leurs recherches.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous, sur réservation.

29 avril

Une conférence théâtralisée

Le cycle débute le mercredi 29 avril à 18 h 30.

L’historienne de la littérature Geneviève Haroche-Bouzinac présentera une conférence intitulée « Madame de Sévigné et son monde ». Elle s’appuie notamment sur son ouvrage consacré à la marquise, récompensé par le Prix Goncourt de la Biographie en 2024.

Ensuite, le comédien Alexandre Laval proposera une lecture théâtralisée de lettres de la marquise

20 mai

Sévigné et le patrimoine drômois

Deuxième rendez-vous le mercredi 20 mai à 18 h 30.

Lors de cette conférence, Damien Hanriot, conservateur du patrimoine au Département, s’intéressera à la place de Madame de Sévigné dans le patrimoine local.

La marquise a en effet séjourné à plusieurs reprises à Château de Grignan, où vivait sa fille.

Mais que reste-t-il aujourd’hui de ces passages ?

Et dans quelle mesure sa notoriété a-t-elle contribué à préserver ce lieu emblématique ?

17 juin

L’art d’écrire malgré la distance

Le cycle se termine le mercredi 17 juin à 18 h 30.

La chercheuse Cécile Lignereux, maîtresse de conférences à l’université Université Grenoble-Alpes, analysera la correspondance entre la marquise et sa fille.

Ces lettres, envoyées deux à trois fois par semaine, témoignent d’une relation forte.

Elles montrent aussi comment l’écriture permettait, au XVIIᵉ siècle, de maintenir les liens et de nourrir l’amitié malgré l’éloignement.