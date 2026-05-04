Rencontre avec Fabrice Ausset et Agnès Decourchelle

Début juillet, le Château de Grignan dévoilera son nouveau parcours de visite dédié au 17e siècle et à la Marquise de Sévigné. Une immersion sensible et contemporaine, signée Fabrice Ausset, sublimée par les illustrations d’Agnès Decourchelle.

Comment avez-vous conçu cette scénographie ?

Fabrice Ausset — Le parcours de visite qui se déploie sur 11 pièces plongera le visiteur dans la vie à Grignan au temps de la Marquise avec comme fil conducteur une grande frise illustrée, inspirée des tapisseries provençales qui permettra de mettre en valeur le mobilier et les collections exposées.

Plus de 400 m² de dessins à la main… un défi ?

Agnès Decourchelle — Complètement ! C’est un projet hors norme. Mon travail se déploie ici à une échelle inédite. J’ai réalisé tous les croquis à la main dans mon atelier, avant une transposition sur cette magnifique frise qui habillera tout le parcours. L’idée était de créer un univers immersif et vivant, avec des détails, des couleurs propres à chaque espace et même quelques surprises cachées.

Pourquoi avoir mis l’illustration au cœur du projet ?

Fabrice Ausset — Il était important de donner une dimension artistique forte au parcours. Le choix du dessin à la main s’est imposé, et faire appel à Agnès Decourchelle a permis d’apporter sensibilité, poésie et cohérence à l’ensemble.

D’où vient votre inspiration ?

Agnès Decourchelle — Des lettres de la Marquise de Sévigné, bien sûr, mais aussi du château et de son territoire. Cette matière m’a permis de recréer une atmosphère et un imaginaire provençal, pour inviter les visiteurs à un véritable voyage dans le temps.