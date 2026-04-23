Grignan 1690 : grand week-end de reconstitution historique

Du 30 avril au 3 mai 2026, Grignan remonte le temps avec un grand week-end de reconstitution historique au cœur du siècle de Madame de Sévigné.

Grignan 1690 Du 30 avril au 3 mai 2026, le château de Grignan accueille un grand week-end de reconstitution historique.



Pendant trois jours, le site plonge dans l’ambiance du XVIIe siècle, à l’époque de Madame de Sévigné.

Spectacles, combats et démonstrations

Le spectacle équestre « Ô ciel, la marquise ! » est proposé les 1er, 2 et 3 mai à 11h, 15h et 16h30 dans la cour d’honneur. Il met en scène l’arrivée de Madame de Sévigné au château, avant une attaque surprise, suivie d’une démonstration de l’art équestre.

Dans la cour du puits, des démonstrations de combats ont lieu les 1er, 2 et 3 mai à 11h30 et 14h. À 15h30, une démonstration de manœuvres d’infanterie complète le programme. Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent également échanger avec les reconstituteurs.

Défilés, danses et vie de cour

Des défilés costumés et des démonstrations de danses sont proposés les 1er, 2 et 3 mai à 12h et 14h30 dans les extérieurs du château.

Dans la cour des ruines, des échoppes d’époque sont installées du 1er au 3 mai, de 10h à 18h. Apothicaire, marchande de mode, cuisinière ou écrivain public présentent leur métier et partagent leurs savoir-faire.

Dans le château : immersion au XVIIe siècle

Le château est accessible du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, de 10h à 18h.

Le matin, des présentations permettent de découvrir l’art de la table, les règles de savoir-vivre, la mode et les secrets de beauté du XVIIe siècle. Une démonstration de danse baroque est proposée les 1er, 2 et 3 mai à 10h30 en galerie.

L’après-midi, des comédiens accueillent le public en salle du roi et proposent des ateliers autour des jeux anciens, des saynètes et des démonstrations des codes sociaux. Des intermèdes musicaux ponctuent également la visite en fin de journée.

Des soirées au château

Les soirées se déroulent les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai.

Le château s’illumine et accueille des déambulations dans les salles décorées. Des scénettes théâtrales, des danses baroques et des combats d’escrime plongent les visiteurs dans l’ambiance des grandes fêtes du XVIIe siècle.

Une expérience immersive pour tous

Tout au long du week-end, du 30 avril au 3 mai, le public peut louer des costumes du Grand Siècle et participer pleinement à l’événement.

L’ensemble des animations en journée est inclus dans le billet d’entrée du château.