Fêtes nocturnes 2026 à Grignan

Du 24 juin au 22 août 2026, le château de Grignan accueille L’École des Femmes de Molière, mis en scène par Robin Renucci.

Un été de théâtre au château de Grignan

Cet été, le château de Grignan ouvre sa scène à L’École des Femmes de Molière.

Du 24 juin au 22 août 2026, le public pourra découvrir cette œuvre majeure du théâtre classique dans le décor grandiose du château. Pour cette 39e édition, le Département de la Drôme confie la création à Robin Renucci, directeur de La Criée.

Comédien et metteur en scène engagé, il propose une lecture contemporaine du texte de Molière, fidèle à la force du vers classique et tournée vers le public d’aujourd’hui.

Une mise en scène pensée pour le château

Robin Renucci investira pleinement l’architecture du château de Grignan.

La mise en scène exploitera les perspectives, les hauteurs et la puissance minérale du lieu.

Le spectacle jouera ainsi sur les contrastes entre enfermement et ouverture, autorité et désir, ordre social et vitalité de la jeunesse.

Une édition placée sous le signe de Madame de Sévigné Cette édition s’inscrit dans un moment historique : le quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné.

À travers L’École des Femmes, le spectacle fait écho aux thèmes de la liberté, de l’émancipation et de la condition des femmes au XVIIe siècle. Des sujets qui résonnent encore fortement aujourd’hui.

Découvrez l’interview de Robin Renucci

À l’occasion du spectacle 2026 au château de Grignan, Robin Renucci revient sur sa vision de L’École des Femmes, son travail autour du texte de Molière et la manière dont il investit le château de Grignan pour cette nouvelle création.

Découvrez son interview vidéo :

Infos pratiques

Du 24 juin au 22 août 2025 à 21h

L’ouverture de la billetterie est prévue le mardi 19 mai 2026.

chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65



Tarifs

26 € : plein tarif

19 € : tarif réduit*

10 € : enfant de moins de 12 ans

Le spectacle est conseillé à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis.

Tarifs groupes

23 € par personne à partir de 20 participants

Dispositifs partenaires