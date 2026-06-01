L’été 2026 au musée de la Résistance

Visites théâtralisées, projections de films, lectures, spectacles, animations familiales et rendez-vous culturels rythmeront cette nouvelle saison autour de l’histoire du Vercors et de la Résistance.

Du 10 juillet au 20 septembre, le musée départemental de la Résistance à Vassieux-en-Vercors propose une programmation estivale pour tous les âges et tous les goûts.

Nouveauté : visites théâtralisées

Une manière originale et ludique permettant aux visiteurs de découvrir plusieurs figures de la Résistance à travers une approche vivante et immersive.

Les jeudis 16, 23 et 30 juillet

Le mardi 4 août, les jeudis 13 et 20 août

Les animations jeunesse

Tous les mercredis, du 8 juillet au 26 août, deux animations pour enfants et adolescents sont proposés :

Parcours de résistants << de 11h à 12h

Venez découvrir et manipuler des objets d’époques. Appréhender le quotidien des maquisards de manière ludique.





Venez découvrir et manipuler des objets d’époques. Appréhender le quotidien des maquisards de manière ludique. Escape game << de 15h30 à 16h30

Intégrez l’équipe radio du maquis du Vercors. Venez à bout d’une importante mission et faites vos preuves dans la Résistance !

Trois grands week-ends

En juillet, août et septembre, trois weekends d’animation, complètent ces rendez-vous avec des expositions en plein air, des causeries et des ateliers animés par des historiens.

Week-end commémoratif les 18 et 19 juillet,

les 18 et 19 juillet, Week-end Résistant les 22 et 23 août,

les 22 et 23 août, Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre.

Les autres temps forts

Concert Duo Ad liberta ! << 14 juillet à 14h45

Le musée vous invite à une déambulation musicale et historique dans le village de Vassieux, mêlant ainsi visite historique sur les traces des alliés sur le Vercors, et Jazz.

Tout public / Durée 1h15 / Gratuit





Le musée vous invite à une déambulation musicale et historique dans le village de Vassieux, mêlant ainsi visite historique sur les traces des alliés sur le Vercors, et Jazz. Tout public / Durée 1h15 / Gratuit Théâtre » 1945, prisonniers de guerre : retour de captivité << 22 juillet à 14h et 18h

Le spectacle mêle textes originaux, lettres de prisonniers, témoignages, poèmes et chansons d’époque, pour raconter l’après-guerre du point de vue de l’intime.

A partir de 12 ans / Durée : 1h15 suivi d’un temps d’échange / Gratuit, réservation fortement conseillée





Le spectacle mêle textes originaux, lettres de prisonniers, témoignages, poèmes et chansons d’époque, pour raconter l’après-guerre du point de vue de l’intime. A partir de 12 ans / Durée : 1h15 suivi d’un temps d’échange / Gratuit, réservation fortement conseillée Poésie résistante << 28 juillet à 20h

Un spectacle qui donne à entendre les mots percutants de quatre poètes résistants : Louis Aragon, René Char, Robert Desnos et Paul Éluard.

Un spectacle qui donne à entendre les mots percutants de quatre poètes résistants : Louis Aragon, René Char, Robert Desnos et Paul Éluard. Tout public / Durée : 50 min / Gratuit, réservation fortement conseillée

Poursuite de l’exposition « Se relever »

Le musée poursuit également la mise en lumière de l’exposition « Se relever, Vercors août 1944 – début 1947 », consacrée à la reconstruction après-guerre.

Forte de son succès, celle-ci est prolongée jusqu’en 2027.

Témoignages, archives et dispositifs immersifs retracent cette période marquante de l’histoire locale. Nouveauté : l’exposition s’enrichit d’un film documentaire. Le témoignage d’Henriette Faravellon, 6 ans en 1944 qui se souvient des combats de Vassieux et de la reconstruction. Film de 15 minutes. Projection tous les jours à 15h ou sur demande. Tout public.