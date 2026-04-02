Réouverture de l’Auberge des Dauphins

Expositions immersives, rencontres scientifiques et événements festifs : la nouvelle saison de l’Auberge des Dauphins, au cœur de la forêt de Saoû, s’ouvre ce 3 avril avec une programmation riche et accessible à tous.

Le Département de la Drôme lance ce 3 avril la nouvelle saison de l’Auberge des Dauphins, sa maison de site dédiée à la découverte de la nature, située dans l’Espace naturel sensible de la forêt de Saoû.

Une première exposition immersive autour des oiseaux migrateurs

A partir du 4 avril et jusqu’à fin août, petits et grands pourront découvrir « Rouge-Queue, le grand voyage », une exposition familiale inspirée du travail de l’illustratrice suisse Anne Crausaz. À travers un parcours immersif et sensoriel, les visiteurs sont invités à suivre le voyage du rouge-queue, oiseau migrateur emblématique reliant l’Afrique à l’Europe. L’exposition se veut interactive, avec des installations tactiles, de grandes illustrations et un espace naturaliste présentant nids, plumes et silhouettes d’oiseaux de la forêt de Saoû. Pendant les vacances scolaires, plusieurs animations viendront compléter la visite, dont une initiation à l’observation des oiseaux avec la LPO dès le 4 avril, ainsi qu’un jeu autour de l’œuf pour le week-end de Pâques.

À partir de septembre, l’Auberge changera d’univers avec l’exposition Mes herbiers de l’artiste Marie Denis, ancienne pensionnaire de la Villa Médicis. À travers une sélection d’œuvres végétales, l’artiste investira l’espace d’exposition temporaire pour proposer une approche sensible et contemporaine du monde végétal.

Une programmation nature à l’échelle du territoire

Au-delà de la forêt de Saoû, la programmation de l’Auberge des Dauphins s’étend à l’ensemble des Espaces Naturels Sensibles départementaux (ENS) de la Drôme. Six rendez-vous avec des scientifiques, chargés d’études sur ces sites, sont proposés tout au long de l’année.

Le premier rendez-vous aura lieu le 11 avril à Font d’Urle, autour du suivi des rapaces rupestres. Ces rencontres, gratuites sur réservation, offrent une occasion unique de découvrir les coulisses de la recherche et de mieux comprendre les enjeux de préservation de la biodiversité.

Des temps forts et du renouveau

Parmi les autres temps forts de 2026, la Fête de la Nature célébrera ses 20 ans le 23 mai au parc de Lorient, Espace naturel sensible départemental, avec des animations gratuites pour tous.



Enfin, le restaurant de l’Auberge, le Salon Doré, entame une nouvelle phase avec l’arrivée d’un nouveau gestionnaire pour les cinq prochaines années.