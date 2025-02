Patrimoine arboré : un héritage à protéger

La gestion des arbres d’alignement, implantés le long des routes, joue un rôle essentiel pour les collectivités, qui intègrent de plus en plus la nature et la qualité des paysages dans leurs actions.

Un diagnostic complet des arbres

Dans la Drôme, les tilleuls, platanes et érables composent majoritairement les alignements routiers départementaux. Malheureusement, ces essences subissent les effets du réchauffement climatique. Pour optimiser l’entretien et le renouvellement du patrimoine arboré départemental, la direction des déplacements a lancé un inventaire complet des arbres d’alignement et a fait évaluer leur état sanitaire.

Sécuriser et renouveler le patrimoine arboré

Le diagnostic a révélé que certains arbres nécessitent une intervention à court ou moyen terme en raison de leur état de santé. Présentant un risque potentiel pour la sécurité des usagers de la route, ces arbres devront être abattus. Toutefois, pour chaque arbre abattu, deux nouveaux seront plantés, assurant ainsi la régénération et l’enrichissement de notre patrimoine végétal.

Lancement des opérations

Jeudi 13 février dernier, les élus du Département se sont rendus à Allex pour lancer symboliquement les premières plantations.