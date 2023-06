Semaine internationale des archives 2023

Grand public ou producteur d’archives, élus ou curieux : rendez-vous aux Archives départementales de la Drôme, 14 rue de la Manutention à Valence.

Au programme

Balade contée « 33 kilomètres de trésors »

Mercredi 7 juin et samedi 10 juin (14h30-15h30 et 16h30-17h30), pour toutes les oreilles, petites et grandes.

Chaque objet ou document déposé aux Archives départementales nous permet de rêver de son histoire. Piochons ici et là et réveillons les contes endormis dans les travées silencieuses… Par Sophie Deplus, conteuse.

Atelier « Faire l’histoire de sa maison »

Mercredi 7 juin (14h30-16h)

À partir des archives du cadastre napoléonien et d’exemples concrets, apprenez comment faire la généalogie d’une maison (du début des années 1800 jusqu’aux années 1960).

Atelier « Sobriété numérique : faites le tri dans vos données ! »

Samedi 10 jun (14h30-16h)

Conscient de l’empreinte écologique de nos usages numériques, vous envisagez de faire du tri dans vos données. Mais vous ignorez combien de temps il faut garder les documents administratifs ? Nos archivistes avertis vous apporteront de précieux conseils sur la gestion et la conservation des documents de la vie quotidienne, et sur les bons gestes à adopter pour faire progresser la sobriété numérique.

Visites des Archives

Mardi 6 juin (10h-12h), à destination de secrétaires et élus des communes drômoises. Echanges avec notre spécialiste des archives communales.

Jeudi 8 juin (11h-12h30), à destination des agents du Département ou d’autres services publics. Que deviennent vos archives après nous les avoir versées ? Echanges avec nos archivistes chargés de la collecte.

Animations gratuites, sur réservation : archives@ladrome.fr ou 04 75 82 44 80. Plus d’infos > archives.ladrome.fr