Travaux routiers : priorité à la sécurité

En 2025, le Département engage trois chantiers routiers d’envergure pour renforcer la sécurité et la fluidité des déplacements : pont rénové, échangeur optimisé, déviation attendue… des projets concrets au service des Drômois.

Rénovation du Pont d’Eymeux

Le premier chantier concerne le pont suspendu d’Eymeux. Fragilisé avec le temps, il sera entièrement rénové pour accueillir des véhicules jusqu’à 19 tonnes. Une opération technique complexe menée avec le Département de l’Isère. Les travaux débutés en juin vont se poursuivent avec le remplacement de la suspension en novembre 2025 pour une réouverture du pont à la circulation prévue pour mars 2027.

Un nouvel échangeur à Montélier

À Montélier, c’est l’aménagement d’un nouvel échangeur au croisement de la RN7 et de la RD119 qui a démarré au mois de juin. Il permettra de fluidifier un axe très fréquenté grâce à deux giratoires et de nouvelles bretelles. D’un coût total de 6,5 millions d’euros, dont 4,5 portés par le Département, il sera opérationnel à l’automne 2026.

Déviation de Suze-la-Rousse

Enfin, à Suze-la-Rousse, la déviation attendue depuis longtemps va se concrétiser. Un nouveau tracé de 2,2 km avec trois giratoires permettra de sécuriser la traversée du village, tout en facilitant l’accès au nouveau collège et à la nouvelle caserne des pompiers. Après une première phase réalisée en 2023, les travaux reprendront dès cet automne 2025. D’un coût total de 5,8 millions d’euros, cet aménagement est entièrement financé par le Département de la Drôme.