La Fête Votive du Pègue aura lieu le vendredi 11 et le samedi 12 juillet 2025.

Vendredi : Concours de Pétanque – Les 2 jours

Pour les petits : Manége – Les 2 jours

Initiation et Tournoi de Tennis de table – l’Association Lyonnaise Pèguoise – Les 2 jours

DJ : A.COUSTON

BUVETTE – SNACK – Les 2 jours

Samedi : Découverte et balade en Cabriolet – Club les belles Nyonnaises – Participation : 2 euros

Découverte et Initiation de tir au propulseur – La Sagaie – Mini concours – Paléo-pétanque et duel de chasse.

Musée Archéologique du Pègue et l’ Association de la Préhistoire.

Animation par MATTHIEU LACOSTE, triple champion d’Europe de Tir.