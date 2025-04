Humour : Terry Cometti dans « Ange ou démon 2 »

Terry décortique, se moque, caricature vos tranches de vies et vos travers dans ce 2ème épisode !

De Sophie la girafe, à Netflix, en passant par l’art du Fen Shui, mais aussi l’actu, les fuites urinaires ou son amour d’enfance, tous les sujets abordés sont traités avec un ton plus corrosif, percutant et ciselé, le tout agrémenté d’une bonne dose de jovialité, d’interactivité et d’improvisation avec son public.

Bref ce nouveau spectacle est un petit bonbon acidulé à déguster à volonté sans aucune retenue.

Le petit mot de Terry Cometti : « Si vous avez aimé le premier vous allez adorer le second. Et si vous n’avez pas vu le premier, venez quand même découvrir le second. Pas de panique ce n’est pas une suite ! »