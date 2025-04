Jour de Fête

Le printemps revient et avec lui le moment tant attendu de se retrouver pour faire la fête à la médiathèque! Cette année on embarque pour un voyage dans le temps et on traverse les époques de la préhistoire à aujourd’hui…

On vous donne rendez-vous pour une édition pétillante et joyeuse : Coups de coeur et stand librairie avec Sauts et Gambades, vente de livres d’occasion, jeux et racontage, ateliers archéos enfants et adultes, troc de plants, expo, lecture dessinée avec Gwendoline Raisson et Christian Heinrich ,concert-spectacle avec Radio Edith , et bien sûr buffet, buvette et food truck pour vous régaler! Suivez notre page Facebook ou visitez notre site pour vous tenir informé-e-s…