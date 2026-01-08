Foire

Le printemps des santonniers

Organisé par l’association Printemps Et Passion Santonnière (PEPS). Ce salon dédié aux crèches et santons permet aux passionnés de découvrir les
nouveautés et de préparer leurs commandes pour améliorer leur crèche de Noël.

Le printemps des santonniers
du 09/05/2026 au 10/05/2026

7 Avenue du Maréchal Juin 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Comme chaque année, une tombola sera organisée à cette occasion et l’intégralité de ses bénéfices sera reversée à une association caritative.
Buvette et petite restauration sur place.