Comme chaque année, une tombola sera organisée à cette occasion et l’intégralité de ses bénéfices sera reversée à une association caritative.
Buvette et petite restauration sur place.
Le printemps des santonniers
Organisé par l’association Printemps Et Passion Santonnière (PEPS). Ce salon dédié aux crèches et santons permet aux passionnés de découvrir les
nouveautés et de préparer leurs commandes pour améliorer leur crèche de Noël.
7 Avenue du Maréchal Juin 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98
