Les rendez vous au château

– De 15h30 à 18h30 : « Espèce de Courge » par la Cie La Curieuse – Tout public.

Atelier Musique pour les petites oreilles : Explorations sonores, écoute active, chant, expression du mouvement sont au menu de cette entrée en musique pour découvrir collectivement et grandir individuellement.

– De 15h30 à 19h30 : Portrait en 6 minutes par Cecilia Pepper Croquismaton – Tout Public

Venez-vous faire croquer à l’aquarelle par Cécilia Pepper en 6 minutes chrono !

A une, deux ou trois personnes… installez-vous et tirez le rideau ! Comme dans une cabine de photomaton, espace intime où l’on se retrouve pour quelques minutes face à soi-même, vivez une expérience hors norme en vous laissant croquer par la dessinatrice Pepper et repartez avec un souvenir unique : votre portrait haut en couleurs !

– A 16h30 : Jojo par le Téatro Golondino – 45 min – Tout Public

Cartoon’s Marionnettique : Jôjô est une marionnette à fils minuscule (6 cm) capable de réaliser de grandes prouesses, inspiré entre autres des classiques du cirque et du dessin animé des années 50 pour créer un cartoon marionnétique.

– A 18h30 : « En enfancie » Triphon – Tout Public

Concert spectacle : Deux musiciens voyageurs et leurs instruments migrateurs vous attendent au seuil de leur périple : attachez vos ceintures et détachez vos imaginaires pour un concert pas ordinaire ! Sur scène, des sanzas, des koras, un orgue de barbarie, une guitare, un harmonica et deux énergumènes facétieux qui aiment chanter leurs escapades sous d’autres cieux. Montez avec eux pour un tour de taxi-brousse à Madagascar, et laissez-vous charmer par Ali-Les-Bons-Tuyaux, le vendeur d’eau de Bobo-Dioulasso. Chantez, riez, participez. Avec un simple air dans la tête, venez faire le tour de la planète