Découvrez « Maloni Fipagi – Les polyphonies du monde » à Larnage ! Un concert a capella exceptionnel, avec des touches de guitare et d’harmonica, au profit de la LPO.

Bonne nouvelle ! Après une saison migration à Pierre Aiguille aux résultats prometteurs, le groupe bénévole migration de la LPO de Drôme Ardèche prépare déjà la reconduction du projet pour 2026.

Pour soutenir cette belle initiative, un concert solidaire est organisé le samedi 25 octobre 2025 à Larnage.

Adhérent.es, sympathisant.es, curieux.euses… venez nombreux.euses partager ce moment musical au profit des oiseaux migrateurs !

Le groupe Maloni Fipagi, né en 2010, est un groupe de 6 compères de la Drôme- Nord, qui avec pas loin de 200 concerts en Drôme-Ardèche et autour, fait résonner les chants polyphoniques corses et du monde, dans les belles acoustiques de la région.

Le plus souvent A capella, avec quelques incursions de guitare, harmonica, ou » d’un merle siffleur « , ils alternent mélodies langoureuses ou chansons rythmées, odes poétiques, chants militants ou d’espoir, hymnes à la Corse ou chants du Monde, chants sacrés ou profanes.

Leur devise: procurer de l’émotion, en se faisant plaisir et sans se prendre au sérieux !