Marché artisanal avec 30 artisans locaux qui vous feront découvrir leurs créations ainsi que leur savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Engagés dans une démarche humaine et éthique, nos artisans sont choisis afin de créer des marchés qualitatifs et enrichissants où transmission et passion sont au coeur des échanges avec le public.