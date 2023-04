Passage du Nord-Ouest – Groupe ToNNe

A l’occasion de leur résidence pour une reprise de rôle, le Groupe ToNNe revient à la Gare avec cette épopée de la traversée du Nord-Ouest.

Roald Amundsen, le célèbre explorateur, disparaît le 18 juin 1928 au large de l’île aux Ours. Une cérémonie est organisée en son hommage sur la place publique.

L’équipage de la Gjoa vient raconter la traversée du passage du Nord-Ouest et embarquer les spectateurs dans cette épopée. Entre découverte des mers polaires, tempêtes, hivernages répétés et rencontre avec les Inuits, ils partageront leurs joies, leurs peurs et leurs peines au creux de la nuit polaire, dans le froid et la glace.

Ce récit soulève des questionnements contemporains comme les revendications des peuples autochtones, l’affirmation de la liberté de choisir nos identités ou le dérèglement climatique, dans un paysage sonore traversé de chants parfois proches du rituel tribal.

Un récit théâtral de grande ampleur pour partager le goût de l’aventure et inciter chacun à braver ses propres tempêtes, tant intimes que collectives