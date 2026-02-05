Au programme, de nombreuses courses vous attendent :
Trail de 17 km – 700 m D+, chronométrée – départ groupé.
Trail de 10 km – 200 m D+, chronométrée – départ groupé.
Relais 5 + 10 km – 350 m D+, chronométrée – départ groupé.
Marche de 9 km – 150 m D+, un mineur ne peut pas participer seul à la marche.
Des courses enfants – 900 m (années 2017 à 2019), 1300 m (années 2015 à 2016) et 2500 m (années 2011 à 2014).
Trail des Troglodytes
Chers coureurs, traileurs, marcheurs, amis ou simples passionnés, la sixième édition du trail des troglodytes revient et le basket club châteauneuvois, l’organisateur, espère tous vous retrouver… Venez nombreux !
Avenue de Valence 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 06 29 57 60 03
