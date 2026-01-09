Les 18 lauréats du Fonds drômois de soutien aux œuvres d’animation 2025 ont été révélés ce lundi 15 décembre. Une moisson de talents qui illustre la vitalité du secteur.
2026 : La Drôme célèbre la Marquise de Sévigné
L’année 2026 s’annonce exceptionnelle dans la Drôme : elle sera placée sous le signe de Madame de Sévigné. Tout au long de l’année, le territoire fera revivre son esprit à travers une programmation riche d’évènements et de temps forts.
2026, année Sévigné en Drôme
En 2026, le Département de la Drôme, en collaboration avec la commune de Grignan et de nombreux partenaires célèbre la Marquise de Sévigné – aussi appelée Madame de Sévigné – à l’occasion du 400ᵉ anniversaire de sa naissance. Tout au long de l’année, une programmation exceptionnelle fera vibrer le territoire au rythme de la marquise : grands week-ends thématiques à Grignan, expositions, conférences, ateliers d’écriture, visites guidées, spectacles et temps forts festifs. Une invitation à plonger au cœur du XVIIᵉ siècle et à redécouvrir une figure emblématique de la culture française.
Trois temps forts pour rythmer l’année 2026
- Hommage : Week-end inaugural en l’honneur de sa date anniversaire
7 et 8 février 2026 – Grignan
Pour lancer l’année Sévigné, le château de Grignan accueille un week-end inaugural mêlant gastronomie, culture et création contemporaine. Dégustations des cuvées Sévigné, conférences autour de la gastronomie au XVIIᵉ siècle et de la marquise, visite théâtralisée, œuvres d’art contemporain dans le village et symposium consacré à la truffe rythmeront ces deux journées.
Grignan 1690 : Grand week-end de reconstitution historique
30 avril au 3 mai 2026 – Château de Grignan
Ce grand week-end plongera les visiteurs dans l’élégance et le faste du XVIIᵉ siècle. Reconstitutions historiques, démonstrations d’escrime, échoppes d’époque, ateliers, défilés, spectacles équestres et danses animeront le château de Grignan tout au long de la journée.
À la tombée de la nuit, le château deviendra un véritable théâtre : déambulations aux chandelles, danse baroque, scènes théâtrales et combats chorégraphiés feront revivre l’ambiance festive des grandes célébrations d’autrefois.
- Plume et Punchline : Week-end dédié aux mots et aux lettres
3 et 4 octobre 2026 – Château de Grignan
Ce week-end viendra clore cette année exceptionnelle en transformant le château de Grignan en un terrain de jeu littéraire. Concours d’éloquence, performances de slam, improvisations et lectures proposeront une approche contemporaine de l’art de la lettre. Un parcours scénographié fera du château un espace vivant où se mêleront textes, sons et performances poétiques.
Qui était la Marquise de Sévigné ?
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, naît à Paris le 5 février 1626. Devenue orpheline très jeune, elle reçoit une éducation raffinée. Veuve à 25 ans, elle se consacre à ses enfants, notamment à sa fille Françoise-Marguerite, comtesse de Grignan, à qui elle adresse ses célèbres Lettres entre 1671 et 1696. Elle meurt à Grignan en 1696, laissant à la postérité un chef-d’œuvre de la littérature française, empreint d’esprit, d’humour et de sensibilité.