Pratique

Séance publique lundi 22 septembre 2025

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 22 septembre 2025, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).

Séance publique lundi 22 septembre 2025
Publié le mercredi 17 septembre 2025 11:17
Mis à jour le mardi 16 septembre 2025 16:50

Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée :

  • à la convention de prévention et protection de l’enfance 2025-2027 entre le Département et l’État
  • au rapport d’activité 2024 de l’agence d’attractivité de la Drôme

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.

La séance suivante aura lieu lundi 13 octobre 2025 à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.

Voir aussi

Voir toutes les actualités !! Pratique