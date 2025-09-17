Le Département de la Drôme a présenté ce lundi en séance plénière son rapport d’activités 2024. Des actions fortes pour tous les Drômois, partout, chaque jour.
Séance publique lundi 22 septembre 2025
La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 22 septembre 2025, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).
Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée :
- à la convention de prévention et protection de l’enfance 2025-2027 entre le Département et l’État
- au rapport d’activité 2024 de l’agence d’attractivité de la Drôme
Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.
La séance suivante aura lieu lundi 13 octobre 2025 à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.