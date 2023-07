3 raisons de visiter l’exposition « Secrets de forêt »

Raison n°1 : la forêt n’aura plus de secret pour vous

Qu’est-ce qu’un synclinal ? Quels sont les milieux naturels présents dans la forêt ? Qui la peuple ? Quelle est la place et le rôle de l’Homme ? Comment est-elle gérée ? Pourquoi ?

Autant de questions qui trouvent des réponses dans cette exposition. Maquettes, films, archives, cabinet de curiosités et dispositifs numériques ponctuent les 400 m² d’exposition.

Tarifs : 5€, gratuit moins de 6 ans, tarifs réduits et forfaits famille

Raison n°2 : le temps est idéal pour une balade en forêt

Chaque mardi, jeudi et dimanche, jusqu’au 24 août, l’Auberge des Dauphins propose des balades guidées.

Au programme :

« Nature secrète, exploration naturaliste et curieuse » : observations au hasard de la forêt. Les mardis et jeudis, de 15h à 17h. A partir de 7 ans. Tarif : 7 à 9 €.

« La flore sauvage : diversité et histoire » : découverte et reconnaissance des plantes sauvages. Les dimanches 23 juillet, 6 et 13 août, de 15h à 17h. A partir de 7 ans. Tarif : 7 à 9 €.

« Au fil de la rivière Vèbre » : balade au fil de l’eau. Les dimanches 30 juillet et 20 août, de 15h à 17h. A partir de 8 ans. Tarif : 7 à 9 €.

« Les ailes de la forêt » : à la découverte de la faune ailée. Le jeudi 17 août, de 15h à 17h. A partir de 7 ans. Tarif : 7 à 9 €.

Raison n°3 : il y a plein d’autres activités à faire en famille

Expositions, animations, ateliers… D’avril à fin octobre, l’Auberge des Dauphins propose des événements adaptés à tous les curieux de la nature, petits et grands.

L’exposition « La montagne en tête », de Géraldine Alibeu, illustratrice jeunesse. A partir de 4 ans. Tarifs : 5€, gratuit moins de 6 ans, tarifs réduits et forfaits famille.

Randonnées dessinées. Les mercredis 26 juillet et 2 août, de 15h à 17h. A partir de 7 ans. Tarif : 7 à 9 €.

Ateliers d’impressions végétales. Tous les mercredis, de 15h à 17h. A partir de 7 ans. Tarif : 7 à 9 €.

Informations et réservations

Ouverture jusqu’au 31 août, du mardi au dimanche, de 11h à 18h

Contact : 04 75 76 02 25 – aubergedesdauphins@ladrome.fr