5 800 parcours de résistants du Vercors réunis dans un ouvrage exceptionnel

Le président du Département de la Drôme, Franck Soulignac, a reçu l’ouvrage Maquisards du Vercors, dictionnaire biographique de Maurice Bleicher, consacré aux femmes et aux hommes engagés dans le maquis

Le président du Département de la Drôme, Franck Soulignac, a reçu l’ouvrage Maquisards du Vercors, dictionnaire biographique de Maurice Bleicher, consacré aux femmes et aux hommes engagés dans le maquis du Vercors.

Publié en 2025 aux Presses Universitaires de Grenoble, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Association nationale des Pionniers et combattants volontaires du Vercors, cet ouvrage rassemble près de 5 800 notices biographiques et 2 000 photographies.

Il rend hommage aux maquisards du Vercors, aux agents de renseignement et de liaison, aux agents alliés et français envoyés en mission, ainsi qu’aux soutiens civils de la Résistance.

Un travail historique et mémoriel majeur

Fruit de dix années de recherches dans de nombreux fonds d’archives, cet ouvrage vise à faire connaître l’ensemble des résistants du maquis du Vercors et à reconstituer leurs parcours. Il propose aussi plusieurs outils historiques et scientifiques : textes introductifs, cartes, étude statistique sur les profils des résistants, table de concordance entre pseudonymes et patronymes.

Un projet soutenu par le Département

Le Département de la Drôme a accompagné sa réalisation à hauteur de 4 000 €, dans le cadre de l’ancien dispositif « Projets patrimoniaux innovants », fusionné en 2024 avec le dispositif « Aide à la création ».

Le musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors a également contribué au projet, notamment à travers les fonds constitués par Joseph La Picirella et de nombreuses photographies conservées par le musée.

Maurice Bleicher présentera son ouvrage au musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors le 19 juillet prochain, dans le cadre des animations estivales 2026.

En lien avec l’avenir du musée départemental

Ce travail entre en résonance avec le projet de refonte et d’extension du musée départemental de la Résistance, porté par le Département de la Drôme.

Le futur parcours muséographique donnera accès à cette base de 5 800 noms et pourra être enrichi par de nouveaux apports documentaires ou familiaux : photographies, archives, objets, témoignages.

À travers cette démarche, le Département poursuit son engagement en faveur de la transmission de la mémoire résistante et de la valorisation de celles et ceux qui ont contribué à écrire l’histoire du Vercors et de la Drôme.