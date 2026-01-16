Décors féeriques, visites immersives et parcours enchantés : les Châteaux de la Drôme vous ouvrent leurs portes pour des vacances de Noël magiques.
Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ?
Trois rendez-vous pour découvrir les nouvelles recherches sur l’histoire de la Drôme, portées par de jeunes chercheurs, aux Archives départementales.
Les Archives départementales de la Drôme vous invitent à une série de conférences.
Trois dates. Trois thématiques. Un même objectif : partager les dernières recherches sur notre territoire.
Ces rencontres mettent en lumière les travaux de jeunes chercheurs soutenus par le Département.
Elles sont organisées avec la Revue drômoise et le service Patrimoine, Développement culturel et Mémoire.
Les rendez-vous
Mercredi 21 janvier 2026 – 18h30
Mémoire, pouvoir et création
La succession litigieuse de Louis II de Poitiers
Mattéo Besse, master 2 en histoire – Université Lyon 3.
Transmission de la mémoire du maquis du Vercors à l’école
Manon Bonjean, master 1 – Université Rennes 2.
Créer-fabriquer : le cas de la manufacture Revol
Hélène Panhard-Lathoud, doctorante – Université Jean Monnet.
Mercredi 25 février 2026 – 18h30
Religion, société et territoires
La révocation de l’édit de Nantes : une persécution genrée des protestants
Diégo Carbonari, doctorant – Université Grenoble-Alpes.
Lire l’agriculture sur le temps long en vallée de Quint
Aubéline Bellom, doctorante – Université Grenoble-Alpes.
Mercredi 25 mars 2026 – 18h30
Archéologie et dynamiques humaines
Les ensembles archéologiques de la grotte de Thaïs revisités
Chloé Voisinet, master 1 en anthropologie – Université Paris Nanterre.
Informations pratiques
Les conférences ont lieu aux Archives départementales de la Drôme, à Valence.
Adresse : 14, rue de la Manutention.
Entrée libre.
04 75 82 44 80 – archives.ladrome.fr