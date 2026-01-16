Patrimoine

Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ?

Trois rendez-vous pour découvrir les nouvelles recherches sur l’histoire de la Drôme, portées par de jeunes chercheurs, aux Archives départementales.

Publié le vendredi 16 janvier 2026 12:00
Mis à jour le vendredi 16 janvier 2026 11:34

Les Archives départementales de la Drôme vous invitent à une série de conférences.
Trois dates. Trois thématiques. Un même objectif : partager les dernières recherches sur notre territoire.

Ces rencontres mettent en lumière les travaux de jeunes chercheurs soutenus par le Département.
Elles sont organisées avec la Revue drômoise et le service Patrimoine, Développement culturel et Mémoire.

Les rendez-vous

Mercredi 21 janvier 2026 – 18h30

Mémoire, pouvoir et création

  • La succession litigieuse de Louis II de Poitiers
    Mattéo Besse, master 2 en histoire – Université Lyon 3.

  • Transmission de la mémoire du maquis du Vercors à l’école
    Manon Bonjean, master 1 – Université Rennes 2.

  • Créer-fabriquer : le cas de la manufacture Revol
    Hélène Panhard-Lathoud, doctorante – Université Jean Monnet.

Mercredi 25 février 2026 – 18h30

Religion, société et territoires

  • La révocation de l’édit de Nantes : une persécution genrée des protestants
    Diégo Carbonari, doctorant – Université Grenoble-Alpes.

  • Lire l’agriculture sur le temps long en vallée de Quint
    Aubéline Bellom, doctorante – Université Grenoble-Alpes.

Mercredi 25 mars 2026 – 18h30

Archéologie et dynamiques humaines

  • Les ensembles archéologiques de la grotte de Thaïs revisités
    Chloé Voisinet, master 1 en anthropologie – Université Paris Nanterre.

Informations pratiques

Les conférences ont lieu aux Archives départementales de la Drôme, à Valence.
Adresse : 14, rue de la Manutention.
Entrée libre.
04 75 82 44 80 – archives.ladrome.fr

