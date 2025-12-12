Vivez un Noël d’exception dans les châteaux

Décors féeriques, visites immersives et parcours enchantés : les Châteaux de la Drôme vous ouvrent leurs portes pour des vacances de Noël magiques.

Les vacances d’hiver approchent et les trois Châteaux départementaux vous ont préparé une programmation chaleureuse et festive. Animations immersives, visites guidées, jeux et découvertes… Une parenthèse enchantée à vivre en famille du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Au Château de Grignan

« 1000 ans d’histoire et de fables » Voyagez à travers 1000 ans d’Histoire dans le plus grand palais Renaissance du sud-est de la France, où séjourna et s’éteignit l’illustre Marquise de Sévigné. Au gré des pièces du château décoré pour Noël, découvrez une fable choisie de Jean de la Fontaine. L’occasion de replonger ensemble dans les conseils avisés du célèbre fabuliste… Tous les jours à 10h30, 14h30 (sauf 24/12)

À 16h15 certains jours (sauf 23, 24, 29, 30 et 31/12)

Durée : 1h15 | 25 pers. | Réservation en ligne ou sur place

Les fabulistes de Noël

Par un étrange coup du sort, la cour du comte de Grignan s’est transformée ; tous les habitants sont devenus d’étranges animaux. Venez percer le mystère des fables et apprenez ce qu’il se cache derrière les masques !

Séances à 11h30 et 15h30 selon dates (20/12 → 04/01)

Durée : 1h | 25 pers.

La visite des tout-petits

Une déambulation tout en douceur dans les salles décorées, à la rencontre des animaux du château.

Les 24, 27 et 28 décembre à 11h

Durée : 1h

Toupetituli au château !

Un moment spécialement imaginé pour les tout-petits : lecture et découverte du parcours de Noël.

Le 13 décembre à 10h15 et 11h

Durée : 30 min | 30 pers.

Pendant toutes les vacances

Livret-jeu famille remis gratuitement à l’accueil

remis gratuitement à l’accueil Location de costumes historiques : 3 € (3 à 12 ans)

Au Château de Suze-la-Rousse

Les animaux chantent Noël Pour cette deuxième édition, les animaux de la garenne transforment le château en forêt enchantée. Écureuils, renards, chouettes ou rennes racontent Noël en musique.

Un voyage sonore à travers les chants du monde : Suède, Allemagne, États-Unis ou encore Royaume-Uni. Parcours immersif en visite libre

Ouvert tous les jours 10h-17h

Jeu-concours de Noël

Du 20 au 31 décembre, les enfants peuvent participer au concours du plus beau dessin du château ou déposer leur lettre au Père Noël.

Infos et participation directement à la billetterie.

Visite “1 000 ans d’histoire”

Un parcours guidé à travers les extérieurs médiévaux, le jeu de paume, la cour Renaissance et les intérieurs.

Tous les jours à 14h30

Durée : 1h15 | 25 pers. | Réservation en ligne ou sur place

Parcours et jeux en autonomie

Les animaux chantent Noël

Un livret-jeu pour découvrir le parcours en s’amusant. Inclus dans le billet d’entrée.

À la recherche des animaux de la garenne

Un sentier en plein air pour retrouver les animaux du parc.

Tous les jours | 5-12 ans | 40 min

Le petit naturaliste

Loupe, jumelles, boussole : les enfants deviennent explorateurs de la garenne.

Conseillé dès 6 ans

Inclus dans le billet d’entrée

Au Château de Montélimar

Le Palais de Cendrillon & la grande exposition Playmobil® Cette année, le château propose une double exposition féerique.

Dans le logis, Cendrillon invite les visiteurs à remonter aux origines médiévales de son histoire.

Dans la chapelle, une multitude de figurines Playmobil® met en scène héros, chevaliers et personnages de contes dans un décor coloré et joyeux.