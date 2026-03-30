Concours photo #jaimemadrome

Du 30 mars au 30 avril 2026, le Département de la Drôme lance le concours photo Instagram #jaimemadrome2026. Partagez votre lieu préféré et racontez pourquoi il compte pour vous.

Partagez votre coin préféré de la Drôme

La Drôme regorge de paysages, de villages et de lieux qui marquent les esprits.

Avec le concours #jaimemadrome2026, le Département vous invite à partager votre endroit favori.

Une rivière, un sommet, une ruelle, un champ en fleurs… Chaque photo raconte une histoire.

À vous de montrer ce qui rend la Drôme spéciale à vos yeux.

Comment participer ?

1 Photographiez un lieu que vous aimez dans la Drôme 2 Publiez votre photo sur Instagram 3 Expliquez dans la légende pourquoi vous avez choisi ce lieu

Pour valider votre participation, votre publication doit contenir :

le mot-clé #jaimemadrome2026 ;

; la phrase « Je participe au concours #jaimemadrome2026 » ;

; la mention du compte @la_drome_le_departement.

Un concours ouvert à tous

La participation est gratuite.

Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures résidant dans la Drôme ou dans un département limitrophe.

Chaque participant peut publier une seule photo.

Les images doivent être prises dans la Drôme et être de bonne qualité. Un fichier haute définition pourra être demandé aux gagnants.

26 photos récompensées

À la fin du concours, 26 lauréats seront désignés.

Les 26 photos ayant obtenu le plus de likes sur Instagram parmi celles publiées avec le hashtag #jaimemadrome2026 seront sélectionnées, sous réserve du respect du règlement.

Des photos mises à l’honneur

Chaque gagnant recevra :

le livre photo « La Drôme par nature » ;

; une tasse Revol ;

; une mise en avant sur les réseaux sociaux et le site du Département ;

; une exposition de la photo dans le hall de l’Hôtel du Département.