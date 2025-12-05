Les archives départementales : une mémoire vivante

Les archives départementales de la Drôme ne se contentent pas de conserver des milliers de documents : elles font vivre l’Histoire et la partagent avec tous les Drômois.

Les archives départementales de la Drôme sont bien plus qu’un lieu de conservation : elles sont un outil vivant de transmission et de partage, qui permet à chaque Drômois de se réapproprier son histoire. L’an dernier, plus de 2 100 élèves issus de 80 classes ont franchi les portes des archives départementales. Ateliers pédagogiques, visites et rencontres avec des archivistes leur ont permis de découvrir le patrimoine écrit et d’apprendre à lire l’Histoire autrement. Une mission essentielle pour transmettre la mémoire collective et former les citoyens de demain.

Ouvertes à tous

Les archives ne s’adressent pas qu’aux chercheurs : elles proposent aussi des conférences thématiques, des expositions

itinérantes et le rendez-vous mensuel en ligne « Un mois, un document ». En ce moment, un nouveau cycle de conférences sur la Révolution en Drôme est lancé, tandis que l’exposition consacrée à l’été 1944 poursuit sa tournée dans le département.

Les Drômois acteurs de l’histoire

Enfin, le projet « Photo cherche légende » invite chacun à contribuer en identifiant et commentant d’anciens clichés. Une manière originale d’impliquer les habitants dans la construction de la mémoire collective et de rappeler que l’histoire locale appartient à tous.

Vous souhaitez venir aux Archives départementales de la Drôme pour consulter des documents ? Pas besoin de prendre rendez-vous ! Les archives sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption (pas de levée de documents entre 12h20 et 13h40). Rendez-vous au 14 rue de la Manutention à Valence. Entrée gratuite

Découvrez les Archives de la Drôme en vidéo ci-dessous