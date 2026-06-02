Semaine internationale des archives 2026

Du 8 au 12 juin 2026, les Archives départementales de la Drôme ouvrent leurs portes à Valence. Visites et ateliers gratuits attendent petits et grands.

À l’occasion de la Semaine internationale des archives, les Archives départementales de la Drôme proposent plusieurs animations à Valence. Pendant toute une semaine, le public pourra découvrir les coulisses de ce lieu de mémoire et participer à des ateliers autour du patrimoine écrit et de la photographie.

Tous aux Archives !

Les Archives départementales conservent des milliers de documents qui racontent l’histoire de la Drôme. Habituellement fermés au public, certains espaces seront exceptionnellement accessibles pendant cet événement.

Les animations sont gratuites et ouvertes aux enfants comme aux adultes, sur réservation.

Mardi 9 juin : atelier reliure Le mardi 9 juin, de 14 h à 16 h, les participants pourront s’initier à la reliure avec Amandine Verdant, relieure-restauratrice. Accompagnés par une professionnelle, ils découvriront les outils et les gestes du relieur. Chacun réalisera ensuite son propre carnet avec une couverture décorée. L’atelier est accessible à partir de 7 ans.

Mercredi 10 juin : visite des coulisses

Le mercredi 10 juin, de 10 h à 11 h, les archivistes proposeront une visite guidée des Archives départementales.

Le public découvrira les magasins de conservation, les ateliers et plusieurs espaces rarement ouverts. Des documents et objets insolites, parfois datant du XIe siècle, seront également présentés. La visite est accessible à partir de 8 ans.

Un atelier photo en sténopé

Le mercredi 10 juin, de 14 h à 16 h, un atelier sténopé permettra aux participants de découvrir une ancienne technique de photographie.

De la fabrication au développement, chacun réalisera son propre tirage original. Cet atelier est accessible à partir de 11 ans.