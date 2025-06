99 médaillés Drômois au Concours général agricole

Une fierté drômoise récompensée

Ce mardi 10 juin, le Département et la Chambre d’agriculture ont mis à l’honneur les producteurs médaillés et les partenaires du Salon de l’agriculture 2025.

99 médailles 35 producteurs Terre d’excellence en agriculture, la Drôme brille chaque année au Concours général agricole. Cette cuvée 2025 est particulièrement riche avec 99 médailles récoltées pour 35 producteurs. Vins, produits laitiers, huiles, miels, bières, charcuteries, volailles : la diversité et la qualité des productions locales ont été saluées.

La relève également primée

L’excellence agricole drômoise s’illustre aussi par ses formations. Six jeunes du lycée agricole du Valentin et de la MFR de Divajeu ont été distingués lors du Concours de jugement d’animaux par les jeunes.

Le Gaec de Many (Royans) a décroché le premier prix des pratiques agro-écologiques dans la catégorie prairies et parcours.

Une mobilisation collective

Une réception qui a également permis de remercier l’ensemble des partenaires participant à l’organisation et à l’animation du stand de la Drôme lors du Salon International de l’Agriculture. Chaque année, l’organisation du Salon mobilise près de 200 personnes et une soixantaine de structures. Services départementaux, Chambre d’agriculture, filières de production et de transformation : tous s’investissent de longue date pour valoriser le savoir-faire drômois.