Rencontre avec Fantin Vergne

À 20 ans, Fantin Vergne s’impose comme un espoir de la bijouterie-joaillerie française : médaillé d’or aux WorldSkills France 2025, il vise désormais la scène mondiale à Shanghai en septembre 2026.

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

J’ai découvert la bijouterie-joaillerie assez jeune, attiré par le travail de la matière et l’aspect créatif que peut offrir ce métier. Après un CAP bijouterie-joaillerie au lycée Amblard à Valence, j’ai poursuivi avec un brevet des métiers d’art. Ce qui me plaît particulièrement, c’est le lien entre tradition et création : chaque bijou raconte une histoire et demande une grande rigueur technique.

PARLEZ-NOUS DES WORLDSKILLS FRANCE

Il s’agit d’une compétition très exigeante. Dans notre catégorie, nous devions concevoir et réaliser une pièce de bijouterie complexe dans un temps limité de 18 heures, à partir d’un cahier des charges précis.

Il faut maîtriser de nombreux gestes techniques tout en restant concentré et organisé. La gestion du stress est essentielle, car chaque détail compte, aussi bien sur le plan esthétique que technique.

VOUS REPRÉSENTEREZ LA FRANCE LORS DE LA COMPÉTITION MONDIALE DE SHANGHAI 2026…

Il s’agit d’une immense fierté, mais aussi une responsabilité. Je m’entraîne quotidiennement au lycée Amblard, où je dispose d’un établi et de tous mes outils.

Avec les autres médaillés, nous avons intégré l’équipe de France des métiers, qui défendra les couleurs tricolores à Shanghai. À ce titre, nous bénéficions de stages de préparation mentale et physique afin d’apprendre à mieux gérer le stress et la pression de la compétition.

Une préparation qui peut s’apparenter à celle d’un sportif de haut niveau. C’est un défi motivant, qui me pousse à me dépasser chaque jour.