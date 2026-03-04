Cultiver, élever : regards de femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le Département consacre une exposition photo à celles qui cultivent et font vivre notre territoire, jour après jour.

À travers ces portraits, partez à la rencontre de huit agricultrices, huit parcours singuliers et autant de regards portés sur le terroir, le travail, la transmission et l’avenir.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale des agricultrices 2026, proclamée par l’Organisation des Nations Unies.

Les photos sont à découvrir sur nos réseaux sociaux et sur les grilles de l’Hôtel du Département.

Photos ©Claire Matras et ©Francis Rey (cliquez sur les portraits pour les agrandir)

Huit agricultrices, huit parcours, une même passion

Corine, apicultrice à Bourg-de-Péage Corine Lafrogne est apicultrice professionnelle à « Aromabeille » depuis 2021, passionnée par les abeilles et leur rôle vital pour la biodiversité. Après une carrière dans la banque et l’immobilier, elle a choisi en 2020 de se reconvertir en agriculture biologique, cultivant des plantes aromatiques pour nourrir ses ruches et produire une gamme de miel. Avec son mari Vincent Peyle, elle développe son exploitation à Bourg-de-Péage et au pied du Vercors, où ils produisent miel, gelée royale, pollen et propolis. Très investie dans les circuits courts et la valorisation des savoir-faire locaux, Corine est membre du réseau Toqué du local et élue à la Chambre d’agriculture de la Drôme, où elle porte les enjeux de l’agritourisme, de l’alimentation et des circuits courts. Engagée, collective et positive, elle partage son amour à travers des visites pédagogiques et des projets de jardin aux insectes pollinisateurs. Françoise, maraîchère à Marches Françoise Santucci est la productrice derrière « Ô Délices de la Bergère », nichée à Marches, dans la Drôme des Collines. Elle a choisi de cultiver le safran en filaments dans un cadre naturel protégé, en respectant des méthodes respectueuses de l’environnement pour offrir une épice rare et de grande qualité. Autour de cette culture exigeante, Françoise développe une gamme de produits safranés et maraîchers de saison, destinés principalement aux consommateurs locaux, avec l’objectif de privilégier la vente directe et les circuits courts. Accueillante et passionnée, elle ouvre sa safrranie à la découverte lors d’événements comme « De Ferme en Ferme » ou sur rendez-vous, partageant son amour du terroir et de cette fleur précieuse.

Laurie, éleveuse de brebis à Eurre Laurie Castel élève avec passion 55 brebis Lacaune au sein de l’exploitation « Les Voix Lactées » à Eurre, dans la Drôme. De mars à décembre, son troupeau pâture en plein air et les agneaux sont élevés au lait maternel. Engagée en agriculture biologique, elle transforme l’intégralité de sa production en fromages et yaourts fermiers : tommes, feta, carrés frais, crémeux et douceurs chocolatées, vendus en circuits courts. Maman de deux enfants, Laurie bâtit avec détermination une ferme viable, harmonieuse et respectueuse des animaux comme des humains, ancrée sur son territoire. Roze, éleveuse de chèvres à Chabrillan Roze Kooring est co-référente de « Les Roves Nomades », une ferme pastorale de chèvres du Rove installée à Chabrillan, au cœur de la vallée de la Drôme. Elle conduit avec Mathieu un élevage artisanal où les chèvres vivent toute l’année en pâturage, entre nature et grands espaces. Depuis 2020, leur troupeau s’est agrandi et aujourd’hui la ferme propose une diversité de produits : chevrettes pour d’autres élevages, rillettes, terrines et plats caprins, avec une fromagerie en cours d’aménagement pour bientôt offrir fromages, yaourts et glaces au lait de chèvre ; des saveurs authentiques du terroir drômois. Roze accueille aussi visiteurs et wwoofeurs pour partager son projet de vie en harmonie avec le vivant et le rythme des saisons

Aurélie, Moulin d’Aubin – pâtes, à Portes-lès-Valence Aurélie Roux est à l’origine de la conversion en agriculture biologique du « Moulin d’Aubin – Ferme Roux », une exploitation familiale depuis quatre générations à Portes-lès-Valence dans la Drôme. Depuis son arrivée, elle impulse une démarche cohérente de cultures certifiées Agriculture Biologique : blé, tournesol, colza et autres grandes cultures, ainsi que des poules pondeuses élevées en plein air. Au cœur de l’exploitation, le moulin à meule de pierre permet de produire des farines et pâtes riches en nutriments, tandis que la presse à huile extrait à froid des huiles fruitées et naturelles. Sous son regard, la structure a développé un atelier artisanal de transformation : œufs, farines, pâtes et huiles sont vendus en circuits courts à la ferme, sur les marchés locaux ou via des réseaux de producteurs. Engagée pour l’autonomie, la qualité et le lien au territoire, Aurélie invite aussi le public à découvrir les savoir-faire agricoles lors d’événements comme « De ferme en ferme ». France, cultivatrice de plantes à parfum, aromatiques et médicinales à Châtillon-Saint-Jean France Charvin, ingénieure agronome de formation, cultive un savoir-faire bio profondément ancré dans la Drôme. Passionnée par les plantes locales, elle développe sous la marque BôM une gamme de cosmétiques naturels élaborés à partir d’espèces qu’elle cultive ou cueille autour de la ferme. Hélichryse, calendula, achillée millefeuille ou sauge inspirent baumes, crèmes et soins doux, conçus sans conservateurs ni huiles essentielles. À travers des formules simples et efficaces, France révèle toute la richesse végétale de son territoire et place l’environnement au cœur de chacune de ses créations. Vous pourrez également goûter aux bienfaits de ces plantes locales grâce aux sirops et tisanes que France propose sous la marque « La ferme des collines ».