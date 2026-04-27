Filière ovine : la Drôme renforce son soutien aux éleveurs

Le Département de la Drôme renforce son action pour la filière ovine avec un nouveau plan 2026-2028 au service des éleveurs.

Un secteur clé pour les territoires ruraux

La filière ovine occupe une place essentielle dans la Drôme.

Elle contribue à l’économie agricole, entretient les paysages et soutient la vitalité des territoires ruraux.

Face aux enjeux actuels, le Département confirme son engagement aux côtés des éleveurs.

Un nouveau plan pour 2026-2028

Depuis 2016, le Département et ses partenaires accompagnent la filière ovine. Le nouveau plan 2026-2028 renforce cette dynamique.

Il propose des solutions concrètes et adaptées aux besoins des exploitations. Il combine accompagnement technique et soutien financier.

Un accompagnement concret pour les éleveurs

Le dispositif agit à plusieurs niveaux :

Il soutient l’installation des nouveaux éleveurs et accompagne les projets de développement.

Il propose aussi des diagnostics en cas de difficultés.

Il favorise le suivi technique et les échanges de bonnes pratiques.

Le plan intègre également des aides à l’investissement.

Ces soutiens permettent d’améliorer les conditions de travail, la gestion sanitaire et l’autonomie des exploitations.

Un réseau de partenaires mobilisé

Le Département s’appuie sur un réseau d’acteurs spécialisés.

Chambre d’agriculture, coopératives, groupements sanitaires et structures d’accompagnement agissent ensemble.

Ils apportent des réponses adaptées à chaque situation, au plus près des éleveurs.

Sécuriser l’avenir de la filière Ce dispositif s’adresse en priorité aux éleveurs installés récemment ou en difficulté. Il concerne aussi ceux qui souhaitent faire évoluer leur exploitation.