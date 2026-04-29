Le Département, premier partenaire des territoires

Acteur clé de l’aménagement local, le Département de la Drôme soutient les communes et intercommunalités dans leurs projets. Un engagement concret pour accompagner le développement des territoires et répondre aux besoins des habitants.

Un soutien financier indispensable

Rénover une école, moderniser un gymnase, repenser un centre-bourg ou créer de nouveaux équipements… Partout dans la Drôme, les collectivités portent des projets essentiels à la vie locale et transforment le quotidien des habitants.



Partenaire incontournable des communes et intercommunalités, le Département accompagne financièrement chaque année des centaines de projets. En 2025, le Département a ainsi rendu possibles plus de 250 initiatives locales.



Des centres-bourgs redessinés à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Vassieux-en-Vercors ou Venterol. Une maison de santé créée à Rochefort-Samson. Des équipements sportifs développés à Savasse et à Saint-Laurent-en- Royans. Partout dans la Drôme, les projets avancent. Aires de jeux à Rochegude, écoles rénovées à Montbrison-sur-Lez et à Sainte-Croix, espaces publics repensés à Charens et Cobonne, rénovation énergétique des bâtiments communaux à La Laupie…



Ces exemples ne sont qu’un aperçu des nombreuses réalisations accompagnées chaque année. Toutes répondent à un même objectif : améliorer concrètement le cadre de vie des habitants, partout en Drôme.

Inauguration des aménagements de la rue de la Vallée et de ses espaces adjacents, commune de Clérieux, en présence de Franck Soulignac, février 2026 Réaménagement de la rivière Savasse, Romans-sur-Isère.

Un accompagnement technique

Au-delà des aides financières, le Département met à disposition des collectivités une offre d’ingénierie publique pour les accompagner à chaque étape de leurs projets.

Les communes et intercommunalités peuvent s’appuyer sur des équipes spécialisées et un réseau de partenaires pour définir leurs besoins, concevoir leurs opérations, faire les bons choix techniques et suivre les travaux. Cet accompagnement couvre de nombreux domaines : aménagement, environnement, gestion de l’eau, habitat, numérique ou encore solidarité.



En 2025, plus de 800 demandes d’accompagnement ont été enregistrées. Ce dispositif répond particulièrement aux besoins des collectivités qui ne disposent pas toujours des ressources techniques en interne et permet de sécuriser les projets tout en améliorant la qualité.

Témoignage de Maurice Mollard, Maire de Solaure-en-Diois « Notre ancienne école ne permettait plus d’accueillir tous les enfants du regroupement scolaire pour les 3 communes concernées. Nous avons dû trouver des solutions provisoires, avec une classe installée dans un autre bâtiment, sur la commune de LAVAL D’AIX, ce qui n’était pas satisfaisant sur le long terme.

La construction d’une nouvelle école était devenue indispensable, mais c’était un projet ambitieux pour une commune comme la nôtre. Le soutien du Département a été déterminant et essentiel pour le rendre possible.

Grâce à son accompagnement et à l’aide financière apportée, nous avons pu mener à bien ce projet et proposer aujourd’hui un équipement adapté, sécuritaire, moderne et durable, qui répond aux besoins des enfants et des familles du territoire. »

3 questions à Corinne Moulin Vice-présidente en charge de l’agriculture, de la ruralité et des aides aux territoires

EN QUOI LES AIDES DU DÉPARTEMENT SONT-ELLES IMPORTANTES POUR LES HABITANTS ?

Elles ont un impact direct sur leur quotidien : accès aux services, qualité des équipements, vitalité des communes. Derrière chaque aide, il y a un projet concret qui améliore la vie des Drômois.

MALGRÉ LA CONJONCTURE, LE DÉPARTEMENT A MAINTENU SON NIVEAU D’AIDES AUX COLLECTIVITÉS EN 2025 ?

Malgré un contexte budgétaire contraint, nous avons fait le choix de maintenir notre niveau d’intervention pour rester aux côtés des territoires. En 2025, cela représente plus de 20 millions d’euros d’aides. C’est un engagement fort pour garantir la continuité des projets locaux.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT AUSSI LES ASSOCIATIONS

Elles jouent un rôle essentiel dans la vie locale, que ce soit dans les domaines culturel, sportif, social ou mémoriel.

Maintenir ce soutien, c’est préserver le lien et accompagner les dynamiques locales sur l’ensemble du territoire.