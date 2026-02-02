Année Sévigné : un week-end inaugural les 7 et 8 février à Grignan

Les 7 et 8 février 2026, le château de Grignan ouvre l’Année Sévigné avec un week-end inaugural mêlant dégustations, conférences et spectacle vivant.

Un lancement à la date anniversaire

En 2026, la Drôme célèbre les 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné.

À cette occasion, l’Année Sévigné s’ouvre officiellement les 7 et 8 février au château de Grignan, à la date anniversaire de sa naissance, le 5 février 1626.

Ce week-end inaugural rend hommage à une figure majeure de la littérature française, profondément liée à Grignan, où elle a vécu, écrit et trouvé sa dernière demeure.

Déguster les Cuvées Sévigné

Tout au long du week-end, le château accueille le grand jury des Cuvées Sévigné.

Le public est invité à participer à la sélection des vins de Grignan-les-Adhémar, aux côtés de professionnels.

Encadrées par un œnologue, ces sessions de dégustation offrent une initiation accessible et conviviale.

Chaque participant repart avec un verre collector.

Les dégustations se déroulent sur réservation, dans la galerie des Adhémar.

Les cuvées lauréates seront proposées toute la saison au Café Louis Provence, au château.

Deux conférences pour éclairer son époque

Le week-end propose également deux conférences ouvertes au public.

Samedi 7 février à 15h, Florent Quellier, professeur d’histoire moderne, explore la gastronomie au temps de Madame de Sévigné.

La conférence est suivie d’un temps d’échange.

Dimanche 8 février à 15h, Stéphane Maltère, professeur et écrivain, évoque Madame de Sévigné à Grignan.

La rencontre se prolonge par une séance de dédicace de son dernier ouvrage consacré à la marquise.

Le village en dialogue avec la création contemporaine et la gastronomie

Le week-end se prolonge au cœur du village de Grignan.

Trois nouvelles œuvres du parcours d’art contemporain y sont dévoilées, créées en hommage à la marquise par Hélène Delprat, Jean-Michel Alberola et Vera Molnar.

En parallèle, un symposium dédié à la truffe réunit spécialistes et passionnés.

Il se conclut par une restitution publique autour du thème « le goût de la truffe », en écho à l’art de vivre cher à Madame de Sévigné.

Une visite théâtralisée pour clore la journée

Le samedi soir, le château propose une visite théâtralisée, intitulée Une Parisienne en Provence !.

Le public assiste aux retrouvailles de Madame de Sévigné avec sa fille, dans une mise en scène vivante et accessible à tous.

Deux représentations sont programmées, à 18h30 et à 20h.