Concours – Le Secret des mésanges

Participez à notre jeu du 22 au 29 septembre et tentez de gagner vos places pour découvrir ce film d’animation drômois dans les cinémas partenaires.

Un film d’animation né à Valence Le Secret des mésanges sort en salle le 22 octobre. Ce long métrage drômois du studio Folimage, entièrement réalisé en papier découpé à Valence, allie prouesse technique et poésie. Réalisation : Antoine Lanciaux

Production : Folimage et Les Armateurs

Une aventure entre nature et histoire

Lucie, 9 ans, rejoint sa mère archéologue sur un chantier de fouilles à Bectoile. Sur place, elle découvre un secret de famille, guidée par deux mésanges et son chien Mandrin.

Entre château en ruine, souvenirs enfouis et rencontres inattendues, le film mêle poésie, transmission et découverte de soi.

BANDE ANNONCE DU FILM

120 places de cinéma à gagner

Du 22 au 29 septembre, tentez votre chance pour gagner 2 places de cinéma.

60 personnes seront tirées au sort parmi les bonnes réponses au quiz pour aller voir Le Secret des mésanges au cinéma avec la personne de leur choix.

Le jeu débutera sur cette page le 22 septembre.

La Drôme, terre d’animation

Avec 15 sociétés de production installées sur son territoire, la Drôme est le troisième pôle français du cinéma d’animation.

Le Département en partenariat avec Valence Romans Agglo soutient cette filière d’excellence à hauteur de 205 000€

Concours organisé par le Département de la Drôme, en partenariat avec

© 2025 Folimage, Les Armateurs, Lunanime, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Will Production, JPL Films, Dragons Films, Pictanovo, Folimage Animation, TNZPV Productions.