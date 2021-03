Conte à l’oreille

En mars, la médiathèque départementale de la Drôme propose des rendez-vous téléphoniques. Au bout du fil, des histoires pour petits et grands racontées en direct par trois conteuses drômoises.

Allô, c’est l’heure du conte ! Les vendredis 5, 12, 19 et 26 mars, de 18h30 à 21h, la médiathèque départementale de la Drôme vous raconte des histoires… au téléphone ! Plus précisément, des contes pour petits (à partir de 5 ans) et grands.

Au bout du fil, trois conteuses, Virginie Komaniecki, Mathilde Arnaud et Carole Joffrin, trois artistes drômoises qui ont le (bon) goût des mots et reconnues pour leur art de conter partout et pour toutes les oreilles.

Déjà testée par la médiathèque départementale lors de la Nuit de la lecture, l’animation, qui dans l’esprit renoue avec la tradition orale des veillées d’autrefois, a été plébiscitée par un large public ravi de ce contact culturel, surtout en cette période compliquée où l’isolement se fait parfois ressentir.

Une façon originale et chaleureuse de garder le lien, et aussi de soutenir des artistes locaux privés de représentations publiques.

Le principe est simple : on prend rendez-vous au 06 85 21 89 37, on laisse son numéro de téléphone et au moment choisi, une conteuse vous appelle. Les créneaux sont de 30 minutes, les contes durent de 15 à 20 min, les conteuses s’adaptent à l’âge des oreilles.

Il suffit alors de s’installer confortablement, d’éventuellement mettre le haut-parleur pour en profiter à plusieurs et de se laisser emporter par de belles histoires.

En savoir plus > mediatheque.ladrome.fr