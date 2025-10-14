Cycle de conférences : Aspects de la Révolution dans la Drôme

Trois conférences pour plonger au cœur de la Révolution française et découvrir comment la Drôme a vécu ses bouleversements.

Un nouveau regard sur la Révolution

Le Département de la Drôme vous invite à un cycle de conférences autour de la Révolution française. Trois rendez-vous pour explorer ses aspects économiques, politiques et sociaux à travers le prisme du territoire drômois.

Paradoxes du libéralisme révolutionnaire : les entrepreneurs drômois face aux réformes fiscales (1789-1798)

Mercredi 15 octobre à 18h30

Alors que la fiscalité des entreprises fait débat aujourd’hui, retour sur les réformes fiscales de la Révolution.

Boris Deschanel, maître de conférences à l’université d’Avignon, analysera la création de la patente en 1791 et ses impacts sur le commerce local.

Les “volcaniques” frères Payan (1789-1794)

Mercredi 19 novembre à 18h30

De Saint-Paul-Trois-Châteaux à Paris, comment deux notables drômois sont devenus des acteurs majeurs de la Révolution aux côtés de Robespierre.

Nicolas Soulas, docteur en histoire et chercheur associé au LARHRA, reviendra sur leur ascension fulgurante et leur chute tragique.

La guillotine et la peine de mort pendant la Révolution française (1789-1799)

Mercredi 17 décembre à 18h30

Symbole à la fois d’humanisation et de terreur, la guillotine bouleverse la justice révolutionnaire.

Guillaume Debat, maître de conférences à l’université de Toulouse Jean-Jaurès, proposera une étude régionale des exécutions dans le Sud-Est.