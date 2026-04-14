De Ferme en Ferme 2026 : 73 fermes drômoises ouvrent leurs portes

Les 25 et 26 avril 2026, 73 fermes de la Drôme ouvrent leurs portes au public. Un rendez-vous gourmand, pédagogique et engagé.

Un week-end pour découvrir les fermes drômoises

Les 25 et 26 avril 2026, la Drôme participe à l’événement « De Ferme en Ferme ».

Pendant deux jours, 73 fermes du territoire ouvrent leurs portes au public. Les visiteurs pourront partir à la rencontre des agriculteurs et découvrir leur quotidien. L’événement est gratuit et se déroule de 9h à 18h en continu, le samedi et le dimanche.

Une agriculture forte et engagée

La Drôme est un territoire agricole d’excellence.

5 200 exploitations 9 000 emplois permanents

Surtout, elle se distingue par son engagement en faveur d’une agriculture durable. Aujourd’hui, 31 % des surfaces agricoles sont cultivées en bio, un niveau parmi les plus élevés en France.

Cette dynamique repose sur des filières de qualité et des agriculteurs innovants. Elle contribue aussi à l’attractivité et à l’identité du territoire.

Soutenir l’agriculture locale

Le Département agit concrètement pour accompagner le monde agricole.

À travers deux stratégies dédiées à l’agriculture et à l’alimentation, il soutient les agriculteurs, valorise les productions locales et rapproche les habitants de leur agriculture.

L’objectif est clair : favoriser une agriculture viable, durable et ancrée dans le territoire.

« De Ferme en Ferme », un rendez-vous incontournable

Dans cette dynamique, le Département renouvelle son soutien financier à l’événement « De Ferme en Ferme ».

Depuis plus de 30 ans, ce rendez-vous invite le grand public à découvrir les fermes du territoire. Les agriculteurs ouvrent leurs portes, partagent leur métier et font découvrir leurs productions.

Partenaire historique depuis 1993, le Département accompagne cette manifestation devenue une véritable vitrine du savoir-faire agricole drômois.

Une alimentation locale encouragée dans les collèges

Au-delà de cet événement, le Département agit toute l’année pour soutenir l’agriculture et promouvoir une alimentation saine.

Il accompagne les agriculteurs dans leurs projets et développe l’approvisionnement local, notamment dans la restauration scolaire.

Une nouvelle étape Dans cette continuité, dès la rentrée 2026-2027, les cantines des collèges privilégieront une origine 100 % française pour les produits frais pouvant être produits en France.