Ateliers, expositions, enquêtes, spectacles… Découvrez le programme culturel et familial pour les vacances d’automne dans toute la Drôme !
Le plein d’idées pour les vacances d’hiver dans la Drôme !
Entre neige, châteaux et médiathèques, la Drôme regorge d’activités pour petits et grands pendant les vacances. À chacun son programme !
La neige au rendez-vous dans les stations drômoises
Les stations de la Drôme vous accueillent tout l’hiver. Ski, luge, raquettes ou ski nordique : chacun trouve son plaisir.
Nouveautés 2025-2026 :
À Font d’Urle, la piste Renardeau se dote de nouveaux équipements ludiques.
Au Col de Rousset, deux nouvelles pistes de luge promettent de belles descentes.
À Lus-la-Jarjatte, une nouvelle piste sécurisée de ski de randonnée voit le jour.
Le forfait 3 heures fait son apparition. Un programme de fidélité permet aussi d’obtenir un forfait dès 100 € dépensés.
Infos pratiques
50 km de ski alpin et 360 km de ski nordique jusqu’au 15 mars 2026.
Forfaits et infos pratiques sur le site des stations de la Drôme
Des vacances magiques dans les châteaux départementaux
À Grignan
Du 7 février au 8 mars 2026. Ouvert tous les jours, sauf le 2 mars.
Visite famille – Quand le comte n’est pas là : Tous les jours à 15h (sauf 11, 15, 18 février et 2 mars). Dès 6 ans.
Visite découverte – Traversez 1 000 ans d’histoire : Tous les jours à 10h30 et 14h30 (sauf 2 mars).
Visite privilège – Grignan, un patrimoine à déguster : Les 15 et 22 février et le 1er mars à 10h45. Dégustation de truffe en fin de visite.
Infos et réservations : chateaudegrignan.fr
À Montélimar
Du 7 février au 8 mars 2026. Thème : Le bestiaire fantastique médiéval – la figure du dragon.
Visite famille – Adopte un dragon : Tous les jours à 14h30. Dès 7 ans.
Visite des tout-petits – Le carnaval du petit dragon et de la licorne : Tous les jours à 10h30. Dès 3 ans. Venez costumés !
Parcours d’énigmes – Gare au dragon ! : En autonomie, tous les jours. Compris dans le billet d’entrée.
Exposition Playmobil® prolongée : Tous les jours. Compris dans le billet d’entrée.
Infos et réservations : chateaux-ladrome.fr
Des animations dans les médiathèques départementales
Tout au long des vacances, les médiathèques proposent ateliers, lectures, jeux et tournois de jeux vidéo.