Le plein d’idées pour les vacances d’hiver dans la Drôme !

Entre neige, châteaux et médiathèques, la Drôme regorge d’activités pour petits et grands pendant les vacances. À chacun son programme !

Publié le mercredi 4 février 2026 17:26
Mis à jour le jeudi 5 février 2026 10:40

La neige au rendez-vous dans les stations drômoises

Les stations de la Drôme vous accueillent tout l’hiver. Ski, luge, raquettes ou ski nordique : chacun trouve son plaisir.

Nouveautés 2025-2026 :
À Font d’Urle, la piste Renardeau se dote de nouveaux équipements ludiques.
Au Col de Rousset, deux nouvelles pistes de luge promettent de belles descentes.
À Lus-la-Jarjatte, une nouvelle piste sécurisée de ski de randonnée voit le jour.

Le forfait 3 heures fait son apparition. Un programme de fidélité permet aussi d’obtenir un forfait dès 100 € dépensés.

Infos pratiques

50 km de ski alpin et 360 km de ski nordique jusqu’au 15 mars 2026.
Forfaits et infos pratiques sur le site des stations de la Drôme

Des vacances magiques dans les châteaux départementaux

À Grignan

Du 7 février au 8 mars 2026. Ouvert tous les jours, sauf le 2 mars.

  • Visite famille – Quand le comte n’est pas là : Tous les jours à 15h (sauf 11, 15, 18 février et 2 mars). Dès 6 ans.

  • Visite découverte – Traversez 1 000 ans d’histoire : Tous les jours à 10h30 et 14h30 (sauf 2 mars).

  • Visite privilège – Grignan, un patrimoine à déguster : Les 15 et 22 février et le 1er mars à 10h45. Dégustation de truffe en fin de visite.

Infos et réservations : chateaudegrignan.fr

Chateau de Grignan galerie des Adhemar interieur guide de visite mediateur adulte visiteur.

À Montélimar

Du 7 février au 8 mars 2026. Thème : Le bestiaire fantastique médiéval – la figure du dragon.

  • Visite famille – Adopte un dragon : Tous les jours à 14h30. Dès 7 ans.

  • Visite des tout-petits – Le carnaval du petit dragon et de la licorne : Tous les jours à 10h30. Dès 3 ans. Venez costumés !

  • Parcours d’énigmes – Gare au dragon ! : En autonomie, tous les jours. Compris dans le billet d’entrée.

  • Exposition Playmobil® prolongée : Tous les jours. Compris dans le billet d’entrée.

 Infos et réservations : chateaux-ladrome.fr

À Suze-la-Rousse

Du 7 février au 1er mars 2026

  • Visite guidée – 1 000 ans d’histoire : Tous les jours à 10h30 et 14h30 (sauf le 7 février à 14h30).

  • Parcours extérieur – À la recherche des animaux de la Garenne : Tous les jours. De 5 à 12 ans.

  • Le petit naturaliste : Tous les jours. Sac à dos prêté gratuitement.

  • Jeu-enquête Renaissance – Qui a dérobé le joyau du Comte ? Tous les jours. Dès 8-10 ans.

Infos et réservations : chateaux-ladrome.fr

Des animations dans les médiathèques départementales

Tout au long des vacances, les médiathèques proposent ateliers, lectures, jeux et tournois de jeux vidéo.

 Découvrez les activités près de chez vous

