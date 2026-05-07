L’Espace Poirée ouvre pour les weekends de l’Ascension et de Pentecôte

À Vassieux-en-Vercors, l’Espace Poirée ouvre exceptionnellement ses portes pour les ponts de mai avec de nombreuses activités nature.

Les beaux jours reviennent. L’Espace Poirée, à Vassieux-en-Vercors, vous accueille exceptionnellement à l’occasion des week-ends prolongés de l’Ascension et de la Pentecôte.

Le site sera ouvert du 14 au 17 mai puis du 23 au 25 mai, de 12 h à 17 h.

En famille, entre amis ou en groupe, venez profiter d’un moment convivial au cœur du Vercors.

Des activités pour tous L’Espace Poirée propose une large palette d’activités de plein air pour petits et grands.

Les amateurs de sensations pourront partir en balade en trottinette ou VTT électriques. Quatre parcours balisés sont accessibles en autonomie sur plus de 50 kilomètres. La réservation est conseillée.

Les visiteurs pourront aussi découvrir le biathlon, sur réservation auprès des moniteurs.

Loisirs et détente en pleine nature

Le site propose également plusieurs activités accessibles à toute la famille :

parcours de tir à l’arc ;

mini-golf ;

disc golf ;

espace ludique d’orientation ;

pumptrack et pistes cyclables adaptées aux enfants.

Du matériel roulant sera disponible à la location : rollers, trottinettes, BMX ou encore ski-roues.