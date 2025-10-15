Tourisme

Le plein d’idées pour les vacances d’automne !

Ateliers, expositions, enquêtes, spectacles… Découvrez le programme culturel et familial pour les vacances d’automne dans toute la Drôme !

Le plein d’idées pour les vacances d’automne !
Publié le mercredi 15 octobre 2025 12:05
Mis à jour le lundi 13 octobre 2025 15:43

Dans les châteaux de la Drôme

Du 18 octobre au 2 novembre, les trois Châteaux départementaux (Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar) proposent des activités originales pour petits et grands.
Visites, ateliers, jeux d’enquête… plongez dans l’Histoire de façon ludique !

Château de Grignan

Entre mystères et potions, vivez “l’Affaire des poisons” au cœur du 17e siècle.
Parcours immersif, visites guidées et nocturnes à la lueur des bougies vous entraînent dans une ambiance envoûtante.
Les plus jeunes pourront aussi s’amuser avec les ateliers d’alchimie ou les lectures pour tout-petits.

  • Du 18 octobre au 2 novembre | Tous les jours 10h-18h
  • Réservations et détails : chateaudegrignan.fr

Château de Suze-la-Rousse

Un jeu d’enquête paranormal vous attend : bruits étranges, ombres fuyantes, phénomènes inexpliqués… saurez-vous percer le mystère ?
Découvrez aussi les visites “1 000 ans d’histoire”, les jeux-enquêtes en autonomie et les balades nature dans la Garenne.

Château de Montélimar

Le château se transforme en prison révolutionnaire !
Plongez dans cet épisode méconnu de son histoire et explorez les cellules, les secrets et les récits de détenus.
Jeux, expositions et animations inédites rythmeront la visite.

À l’Auberge des Dauphins (forêt de Saoû)

L’artiste Didier Hamey expose ses œuvres gravées et sculptures dans “Être(s) Forêt”, un univers onirique entre faune et flore.
Une immersion poétique à la croisée de l’art et de la nature.

  • Jusqu’au 2 novembre | Du mercredi au dimanche 11h-17h
  • Découverte libre comprise dans le billet d’entrée

Dans les médiathèques Festival

De septembre à décembre, le festival des bibliothèques drômoises « De lignes en scènes » se poursuit dans 36 bibliothèques !
Théâtre, conte, musique, arts graphiques… une invitation à la rencontre et à la découverte.

Programme complet

Voir aussi

Voir toutes les actualités !! Tourisme