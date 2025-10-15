Suspendu à plus de 35 mètres au-dessus du Cholet, entre falaises et forêts, le Pont du Tram s’apprête à renaître. Ce site patrimonial va en effet se transformer en voie verte pour relier Saint-Laurent-en-Royans et Saint-Jean-en-Royans.
Le plein d’idées pour les vacances d’automne !
Ateliers, expositions, enquêtes, spectacles… Découvrez le programme culturel et familial pour les vacances d’automne dans toute la Drôme !
Dans les châteaux de la Drôme
Du 18 octobre au 2 novembre, les trois Châteaux départementaux (Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar) proposent des activités originales pour petits et grands.
Visites, ateliers, jeux d’enquête… plongez dans l’Histoire de façon ludique !
Château de Grignan
Entre mystères et potions, vivez “l’Affaire des poisons” au cœur du 17e siècle.
Parcours immersif, visites guidées et nocturnes à la lueur des bougies vous entraînent dans une ambiance envoûtante.
Les plus jeunes pourront aussi s’amuser avec les ateliers d’alchimie ou les lectures pour tout-petits.
- Du 18 octobre au 2 novembre | Tous les jours 10h-18h
- Réservations et détails : chateaudegrignan.fr
Château de Suze-la-Rousse
Un jeu d’enquête paranormal vous attend : bruits étranges, ombres fuyantes, phénomènes inexpliqués… saurez-vous percer le mystère ?
Découvrez aussi les visites “1 000 ans d’histoire”, les jeux-enquêtes en autonomie et les balades nature dans la Garenne.
- Du 18 octobre au 2 novembre | Tous les jours 10h-18h
- Réservations : chateaudesuzelarousse.fr
Château de Montélimar
Le château se transforme en prison révolutionnaire !
Plongez dans cet épisode méconnu de son histoire et explorez les cellules, les secrets et les récits de détenus.
Jeux, expositions et animations inédites rythmeront la visite.
- Du 18 octobre au 2 novembre | Tous les jours 10h-18h
- Plus d’infos : chateaudemontelimar.fr
À l’Auberge des Dauphins (forêt de Saoû)
L’artiste Didier Hamey expose ses œuvres gravées et sculptures dans “Être(s) Forêt”, un univers onirique entre faune et flore.
Une immersion poétique à la croisée de l’art et de la nature.
- Jusqu’au 2 novembre | Du mercredi au dimanche 11h-17h
- Découverte libre comprise dans le billet d’entrée
Dans les médiathèques Festival
De septembre à décembre, le festival des bibliothèques drômoises « De lignes en scènes » se poursuit dans 36 bibliothèques !
Théâtre, conte, musique, arts graphiques… une invitation à la rencontre et à la découverte.