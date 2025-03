Ensemble, cultivons un avenir durable

Premier département agricole d’Auvergne Rhône-Alpes, la Drôme déploie une stratégie ambitieuse en faveur d’une agriculture durable et innovante, adaptée aux transitions écologiques et aux attentes des consommateurs.

Découvrez 7 portraits d’agricultrices et agriculteurs qui illustrent la passion de leur métier et la diversité des filières, productions et élevages du terroir drômois. Les photos sont à découvrir sur nos réseaux sociaux, dans la presse et en affichage sur l’ensemble du territoire.

L’agriculture est au cœur de l’identité drômoise. Ses paysages, marqués par la culture de la terre, sont le fruit d’une activité agricole vivante et essentielle. Mais cette activité, comme l’ensemble de la planète, fait face à des défis sans précédent, notamment ceux du changement climatique et des enjeux environnementaux.

Aujourd’hui, plus que jamais, la Drôme s’engage pour soutenir ses agriculteurs et les accompagner vers un avenir plus serein.

26 M € investis par le Département sur la période 2023-2028

Transformer l’agriculture drômoise

C’est pourquoi, le Département de la Drôme a lancé, en 2023, une stratégie ambitieuse. Une feuille de route, allant de la préservation de l’environnement à la compétitivité des exploitations agricoles et marquant un véritable tournant dans l’approche de l’agriculture locale.

Garantir un revenu juste et durable

Pour atteindre cet objectif, le Département s’engage à promouvoir les productions de qualité, encourager la diversification des exploitations et renforcer l’économie locale. Cela passe par le développement des circuits courts et de l’agritourisme, un soutien fi nancier aux entreprises agroalimentaires et la mise en avant des productions à fort potentiel d’attractivité.

70 entreprises agroalimentaires du territoire soutenues

Agir face aux défis du climat

Le Département mise sur une agriculture plus résiliente, capable de faire face à ces défi s notamment en favorisant l’agriculture biologique et une gestion raisonnée de l’eau et des sols. L’objectif est clair : réduire l’impact de l’agriculture sur l’environnement tout en préservant l’activité économique des exploitations.

Des agriculteurs au cœur de l’action

Le Département de la Drôme travaille main dans la main avec les exploitants pour qu’ils puissent tirer profit de cette transition. Cela passe par la formation, mais aussi par le financement de journées de remplacement afin qu’ils puissent aussi prendre un peu de répit. Les jeunes agriculteurs occupent une place importante pour l’avenir du secteur. Le Département adopte une démarche visant à soutenir leur dynamique d’installation, à encourager des initiatives favorisant leur développement, et à promouvoir des principes en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement.

Viser l’excellence

La Drôme se positionne comme un territoire d’excellence. Cela se traduit par la mise en valeur de ses productions agricoles, que ce soit en bio, sous signes de qualité (AOP, IPG et Label Rouge) ou en circuits courts lors d’évènements grand public – Salon de l’agriculture, Valence en gastronomie ou encore de Ferme en Ferme.

Et pour inspirer de nouvelles vocations, le Département propose également des actions de sensibilisation aux métiers agricoles auprès des collégiens et des demandeurs d’emploi.