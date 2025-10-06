Exposition L’Envers du monde

Depuis 2022, les artistes Anne-Lore Mesnage et Charles De Borggraef voyagent à travers le Vercors à bord d’une caravane transformée en chambre noire géante. Grâce à ce procédé unique, ils capturent sur papier argentique de grandes images en noir et blanc, qui reflètent la beauté brute des paysages traversés.

Leur démarche est simple et poétique : vivre chaque photographie de l’intérieur, en prenant le temps d’observer, loin de la rapidité de la photo numérique. Chaque image devient alors le témoignage authentique d’une rencontre avec la nature.

L’exposition proposée à Lux, Scène nationale de Valence invite le public à entrer dans cet univers, à ralentir, à contempler et à se laisser porter par la grandeur des paysages du Vercors.

L’exposition a été inaugurée à Lux, scène nationale à Valence L’exposition a été inaugurée à Lux, scène nationale à Valence