Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent les 20 et 21 septembre 2025. Découvrez un programme riche dans toute la Drôme !
Exposition L’Envers du monde
Découvrez cette odyssée photographique aux origines de l’image à LUX, Scène nationale de Valence jusqu’au 23 novembre.
Depuis 2022, les artistes Anne-Lore Mesnage et Charles De Borggraef voyagent à travers le Vercors à bord d’une caravane transformée en chambre noire géante. Grâce à ce procédé unique, ils capturent sur papier argentique de grandes images en noir et blanc, qui reflètent la beauté brute des paysages traversés.
Leur démarche est simple et poétique : vivre chaque photographie de l’intérieur, en prenant le temps d’observer, loin de la rapidité de la photo numérique. Chaque image devient alors le témoignage authentique d’une rencontre avec la nature.
L’exposition proposée à Lux, Scène nationale de Valence invite le public à entrer dans cet univers, à ralentir, à contempler et à se laisser porter par la grandeur des paysages du Vercors.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre des projets des Sublimes Routes du Vercors portés par le Département de la Drôme afin de protéger, préserver et mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. C’est dans cette perspective que les travaux d’aménagement du site du Claps ont commencé mi-septembre : ils visent à sécuriser les cheminements piétons, à éloigner les véhicules du coeur du site et à créer des espaces de détente. »