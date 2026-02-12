Culture

Festival Babil’ en scène

Du 25 février au 2 avril, le festival « Babil’ en scène » vous propose 4 spectacles à destination des tout-petits, à retrouver dans vos bibliothèques.

Publié le jeudi 12 février 2026 17:00
Mis à jour le jeudi 12 février 2026 16:00


Quatre spectacles, spécialement conçus et adaptés pour les enfants de 3 mois à 3 ans, vont sillonner le département et faire escale dans quatorze bibliothèques pour rencontrer les enfants et les adultes qui les entourent : parents, grands-parents ou plus largement familles, mais également structures d’accueil spécialisées : crèches, halte-garderie, sans oublier les assistantes maternelles.

Tous les spectacles sont gratuits, sur réservation préalable indispensable.

Retrouvez le programme détaillé sur le site de la médiathèque départementale de la Drôme

 

 

Babil’ en scène en 2 mots

« Babil en scène » est le petit frère du festival des bibliothèques drômoises « De lignes en scène ».  Avec cette programmation destinée exclusivement à la petite enfance, la médiathèque départementale de la Drôme poursuit son rôle essentiel de soutien et d’accompagnement des bibliothèques communales.

