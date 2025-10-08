Festival des bibliothèques drômoises

Jusqu’au 6 décembre, le festival « De lignes en scène » propose dix spectacles gratuits – théâtre, musique, contes, lecture et marionnettes. A découvrir dans l’une des 36 bibliothèques participantes !

La culture au plus près des habitants

Depuis 2012, le Département de la Drôme propose chaque année aux bibliothèques communales une programmation artistique variée. Au programme cette année, 10 spectacles gratuits à retrouver dans l’une des 36 bibliothèques participantes du territoire, au cœur des villes et villages drômois. Musique, lecture, théâtre, contes, il y en a pour tous les goûts et tous les publics.



Au-delà des représentations, l’événement encourage la création d’une dynamique culturelle locale, avec des animations, expositions et ateliers organisés avant ou après les spectacles.

Un engagement fort du Département pour la culture

Avec un budget de 50 000 € consacré à cette opération, le Département réaffirme son soutien à la culture de proximité.

Pour Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme : « Ces spectacles mis à disposition des bibliothèques communales visent à dynamiser l’offre culturelle en Drôme, notamment en milieu rural. Le Département souhaite permettre à tous les Drômois d’avoir accès à une offre culturelle riche et variée — pour tous, partout, chaque jour. »

Un complément au réseau des bibliothèques drômoises

De lignes en scène s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Département en faveur du réseau de lecture publique : prêt de documents, formations de bibliothécaires et accompagnement des initiatives locales. Une belle manière de faire rimer culture et proximité sur tout le territoire drômois.