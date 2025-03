Fièvre catarrhale ovine : le Département soutient les éleveurs

Une épidémie qui fragilise les élevages



Depuis plusieurs mois, les éleveurs de la Drôme font face à une épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO). Ce virus, qui touche les ovins, bovins et caprins, entraîne des pertes importantes et impacte fortement la filière agricole. Alors que la vaccination se met en place, les charges pour les exploitations restent élevées.

Une aide exceptionnelle pour accompagner les éleveurs



Pour répondre à cette crise sanitaire, le Département de la Drôme met en place un dispositif de soutien aux exploitations impactées. Cette aide permettra de prendre en charge une partie des frais vétérinaires liés aux traitements, aux analyses et aux vaccinations. Elle vient compléter les mesures mises en place par l’État et la Région pour soutenir les agriculteurs.

Un engagement fort pour la filière agricole



Acteur engagé auprès des éleveurs, le Département agit en lien avec la Chambre d’agriculture et le Groupement de défense sanitaire. L’objectif : limiter les conséquences économiques de l’épidémie et préserver l’avenir des exploitations drômoises. Cette mobilisation témoigne du soutien constant du Département envers les agriculteurs et la filière agricole locale.