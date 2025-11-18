Franck SOULIGNAC élu président

Réunis en séance publique ce lundi 17 novembre 2025, les conseillers départementaux de la Drôme ont procédé à l’élection du président du Conseil départemental à la suite de la démission de Marie-Pierre MOUTON, devenue sénatrice.

À l’issue du scrutin, c’est Franck SOULIGNAC, premier vice-président, qui a été élu président du Conseil départemental de la Drôme. Engagé au sein de l’assemblée depuis 2015, il a été en charge de nombreux sujets comme l’économie, l’agriculture, l’attractivité, le tourisme, l’emploi et l’insertion, ou encore le numérique et les fonds européens.

Dans sa première intervention en tant que président, Franck SOULIGNAC a tenu à remercier ses collègues élus pour la confiance qu’ils lui ont accordée. « Je remercie mes collègues élus pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Être élu président du Conseil départemental et succéder à Marie-Pierre MOUTON, c’est un moment d’émotion et de fierté. Mais c’est aussi et surtout une responsabilité : celle de servir la Drôme et ses habitants. Nous allons poursuivre le programme pour lequel les Drômoises et les Drômois nous ont fait confiance en 2021. Dans un contexte très tendu pour les finances des Départements de France, la première des priorités est de continuer à bien gérer notre budget, par exemple en maîtrisant nos dépenses au lieu d’augmenter la fiscalité. Cette gestion rigoureuse n’est pas une fin en soi. Elle nous permet tout simplement d’être le premier investisseur public du département avec 800 millions d’euros sur le mandat. Ce sont des choix forts, assumés, qui irriguent nos territoires, modernisent nos équipements, soutiennent nos services publics et renforcent, très concrètement, la cohésion de notre département. »

Cette séance publique a également vu l’élection des vice-présidences et la désignation des délégations. Pour connaître en détails la composition de l’exécutif, cliquer sur le bouton ci-dessous :