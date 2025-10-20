Trois conférences pour plonger au cœur de la Révolution française et découvrir comment la Drôme a vécu ses bouleversements.
Histoire du pont du Tram : une exposition à découvrir en ligne !
Le Département vous propose une exposition virtuelle pour redécouvrir le pont du Tram, ouvrage emblématique du Royans-Vercors, à travers son histoire et sa renaissance.
Un patrimoine en mouvement
Le pont du Tram, construit en 1899, est un témoin majeur de l’histoire du Royans-Vercors. Fermé depuis 2017, il fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation porté par le Département. En parallèle, une exposition virtuelle retrace son parcours, de sa construction à sa transformation en voie verte.
Une exposition en trois volets
Réalisée par le service de la conservation du patrimoine, l’exposition « Le pont du Tram, un patrimoine en mouvement » propose trois temps forts.
- Le premier volet, déjà en ligne, revient sur l’histoire des ponts dans la Drôme et sur les particularités architecturales de cet ouvrage de type Eiffel.
- Les deux suivants suivront l’évolution du chantier puis la mise en valeur du site une fois les travaux terminés.
Découvrir, comprendre, transmettre
Photos d’archives, témoignages, plans et vidéos invitent à explorer les secrets de ce pont. Cette approche numérique permet à tous, Drômois et visiteurs, d’accéder à un contenu enrichi et interactif, sans se déplacer.