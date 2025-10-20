Histoire du pont du Tram : une exposition à découvrir en ligne !

Le Département vous propose une exposition virtuelle pour redécouvrir le pont du Tram, ouvrage emblématique du Royans-Vercors, à travers son histoire et sa renaissance.

Un patrimoine en mouvement

Le pont du Tram, construit en 1899, est un témoin majeur de l’histoire du Royans-Vercors. Fermé depuis 2017, il fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation porté par le Département. En parallèle, une exposition virtuelle retrace son parcours, de sa construction à sa transformation en voie verte.

Une exposition en trois volets

Réalisée par le service de la conservation du patrimoine, l’exposition « Le pont du Tram, un patrimoine en mouvement » propose trois temps forts.

Le premier volet, déjà en ligne, revient sur l’histoire des ponts dans la Drôme et sur les particularités architecturales de cet ouvrage de type Eiffel.

Les deux suivants suivront l’évolution du chantier puis la mise en valeur du site une fois les travaux terminés.

Découvrir, comprendre, transmettre

Photos d’archives, témoignages, plans et vidéos invitent à explorer les secrets de ce pont. Cette approche numérique permet à tous, Drômois et visiteurs, d’accéder à un contenu enrichi et interactif, sans se déplacer.